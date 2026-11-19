En un comunicado, la UAFA -compuesta por 22 federaciones- expresó su respaldo a la continuidad del dirigente suizo, en reconocimiento a sus esfuerzos y contribuciones al desarrollo y crecimiento del fútbol durante su gestión, así como a su papel en el impulso y la sostenibilidad de este deporte a escala mundial.

El apoyo de la organización árabe se suma a los movimientos en torno a las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el 18 de marzo en Rabat (Marruecos), en las que Infantino aspira a renovar su mandato.

El dirigente suizo, de 56 años, preside la FIFA desde febrero de 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter en plena crisis institucional provocada por el escándalo de corrupción conocido como 'FIFA Gate'.

Durante sus casi once años al frente del organismo, Infantino ha impulsado reformas estructurales y económicas, entre ellas la ampliación del Mundial masculino a 48 selecciones, la implantación del sistema de videoarbitraje (VAR) y el incremento de las inversiones en las federaciones nacionales.

Su gestión también ha estado marcada por diversas controversias, entre ellas su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, la elección de Catar y Arabia Saudí como sedes mundialistas y las críticas por la ausencia de sanciones a Israel en el contexto de la guerra en Gaza.

Infantino es uno de los tres aspirantes anunciados a la presidencia de la FIFA, junto al francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y el japonés Kohzo Tashima, expresidente de la Asociación de Fútbol de Japón y actual presidente honorario de ese organismo.

Las candidaturas deberán ser validadas antes de la votación prevista para el próximo 18 de marzo en la capital marroquí.