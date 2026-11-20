El equipo madrileño afronta su cuarto partido en Vallecas tras el 'exilio' en Butarque, en Leganés, y lo hace en busca de una nueva victoria, como ocurrió en el último partido en casa ante el Celta de Vigo, en el que goleó y dejó muy buenas sensaciones.

El objetivo del Rayo es ganar y seguir haciéndose fuerte como local, puesto que de los quince en juego ha sumado hasta el momento diez por sólo como visitante, una renta que le hace estar con doce en la clasificación muy cerca del descenso.

Para este partido el centrocampista Oscar Valentín, lesionado, es baja segura, mientras que el extremo izquierdo Álvaro García y el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd son dudas por sendos problemas musculares.

Si finalmente no juega Álvaro, la principal duda del once reside en saber quién ocupará la banda izquierda puesto que Isi Palazón y el georgiano Giorgi Tsitaishvili cuentan con opciones para salir de inicio.

Enfrente está el Valencia, que llega a Vallecas con el objetivo de sumar la segunda victoria de la era Javier Aguirre que le permita tener opciones de salir del descenso y coger oxígeno en la lucha por la permanencia.

El encuentro para el conjunto valencianista está marcado por los problemas físicos y las sanciones que condicionan los planes del técnico mexicano, que sigue buscando la fórmula para mejorar el juego del equipo.

Javier Aguirre no puede contar con el sancionado José Luis Gayà ni con los lesionados Jesús Vázquez, Diego López y Sergi Canós, mientras que Arnaut Danjuma y David Otorbi sí viajarán. Sin Gayà ni Jesús Vázquez, Aguirre maneja dos soluciones de emergencia para cubrir el lateral izquierdo: retrasar a Luis Rioja o cambiar de banda a Pablo Maffeo.

El lateral izquierdo, junto a la posición de segundo punta que estaba ocupando Danjuma junto a Sadiq, son las dos incógnitas del Valencia para Vallecas. En el puesto de Danjuma podría entrar el propio Luis Rioja.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Pedro Díaz, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Isi o Tsitaishvili; Camello.

Valencia: Dimitrievski; Arnau, De Haas, Tárrega, Maffeo; Raba, Guido, Pepelu, Rioja o Danjuma; Javi Guerra, Sadiq.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz).