Fue la tercera vez consecutiva que el Spirit cayó en la final del torneo estadounidense, las dos últimas con González como técnico principal, mientras que en la primera el español ejercía como segundo entrenador.

"Agradecemos a Adrián su liderazgo y el éxito que ha contribuido a que el Spirit triunfe durante las últimas tres temporadas", declaró en un comunicado la presidenta de operaciones de fútbol del club, ​​Haley Carter.

"Ha liderado al equipo con clase y profesionalidad, dejando una huella imborrable en este club. Al planificar el futuro del Spirit, todos creemos que es necesario un cambio de liderazgo para consolidar ese éxito y alcanzar nuestros objetivos deportivos a largo plazo", añadió.

González, por su parte, dijo estar "increíblemente orgulloso" de lo logrado en el Spirit, antes de agradecer "a las jugadoras, al cuerpo técnico, a la directiva y a los aficionados por su compromiso y apoyo".

El técnico asumió por primera vez las riendas del Spirit en febrero de 2024 como interino y ejerció como entrenador asistente entre julio de 2024 y julio de 2025, cuando fue ascendido a primer entrenador.

Con él en el cuerpo técnico, el Spirit siempre terminó entre los tres primeros puestos de la temporada regular, pero cayó en tres finales seguidas del torneo.

El español fue finalista al premio de Entrenador del Año en 2025 y fue nombrado en dos ocasiones Entrenador del Mes de la NWSL.

El Spirit anunció que ya trabaja en la contratación del sustituto de González.