Durante su estancia en el Chelsea, desde 2019 a 2021 estuvo bajo las órdenes de Frank Lampard, pero su etapa juntos estuvo marcada por una relación difícil. Tras el empate ante el West Bromwich (3-3), el técnico inglés sustituyó al español y creyó que se había "marchado" al autobús en vez de quedarse con el resto de compañeros, reveló en el pódcast 'El camino de Mario' de Mario Suárez.

"Lampard no se portó bien conmigo. Chocamos en algún momento. Hizo unas declaraciones delante de todo el equipo y yo le dije que eso no era verdad. Dijo que me había ido de un partido antes de tiempo y eso era mentira", desmintió Marcos Alonso.

Asimismo, aseguró que desde ese momento dejó de contar con él para los partidos hasta que Lampard le necesitó y le "salvó" en varias ocasiones. Durante la entrevista, confesó que "lo más seguro" es que su último equipo sea el Celta, pero que cuando se retire "seguirá" vinculado al mundo del fútbol.