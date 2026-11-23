"Yo recuerdo, cuando él contra el Villarreal cambia el partido, hace un gol que sería el gol de la victoria confirmada, que después es anulado y él está cuatro partidos fuera, a lo mejor se ha interrumpido un momento de crecimiento, de confianza, de la mejor condición. Este fin de semana entra bien, ayuda a cambiar el partido, mañana juega y todos esperamos su mejor versión", añadió.

Demostró su confianza en el brasileño, que será titular: "Creo que sí, volverá a su potencial máximo. Los jugadores a veces cuando se acercan a los 30 o 33 algunos no consiguen mantener el nivel físico ideal, jugadores que cuando llegan a esas edades algunos pierden un poco la motivación. Vini es joven, la gente se puede olvidar de que ha llegado aquí muy joven y a un nivel altísimo demasiado pronto, quizás. Ha ganado todo. Como yo siempre decía cuando lo querían matar, muy buen chico, muy empático con todos, y eso para mí es una base fundamental. Ahora ha llegado, ha tenido una participación muy positiva".

"Yo repito siempre que la temporada pasada he conocido su mejor versión, yo estaba del otro lado, Benfica dominando, Bernabéu callado, gol de Vinícius, se acabó la eliminatoria. Ese es el Vinícius que queremos. De mi parte no tiene presión, tiene presión de trabajar bien, de querer ayudar al equipo en fase ofensiva pero también en defensiva, importante para el equilibrio del equipo. Si lo da todo, no necesita ser el hombre del partido", destacó.

También hizo referencia a las palabras de Santi Comesaña, jugador del Villarreal, después de que su equipo perdiera este domingo contra el Barcelona. Comesaña había apuntado: "Estos equipos, igual que el Real Madrid, la presión que ejercen a los árbitros es muy dura. Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. En la primer parte, hay siete jugadores del Barça protestando encima de él, y luego les afecta".

"Él tiene amnesia. Contra el Real Madrid, 2-0, partido acabado, gol anulado, Vinícius fuera, Real Madrid con 10 por 20 minutos más 8 de prórroga. Les gusta hacer lo más fácil, que es meter los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero que no lo haga con Negreira, con Negreira que no nos meta en el saco. Si quiere decir tonterías en estas cosas pequeñas, no es drama", respondió Mourinho.