"Mourinho también tiene un estilo muy reconocible, él prepara muy bien a sus jugadores y sabemos lo que podemos esperar. No creo que una persona pueda tener tantos éxitos como él si no está desarrollándose, yo también lo hago. Intento aprender. Pero él tiene unas ciertas referencias, es increíble lo que ha conseguido en su carrera profesional, y eso no lo puedes conseguir si no te adaptas a nuevas situaciones", añadió.

"Yo quiero aprender de él, aprendes de sus lecciones, yo estudiaba lo que decía, y ese mensaje quiero transmitir a mis jugadores. Es un entrenador muy interesante. No tengo comentarios negativos sobre él, somos caracteres distintos, él tiene que hacer lo que quiera para ganar, yo tengo otra filosofía, no digo que lo haga mal, pero trabajo de otro modo. Somos personas muy distintas, pero yo tengo un gran respeto por él", resumió

El técnico halagó al Real Madrid, que buscará ante el PSV la que sería su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones: "Creo que están jugando bien, llevan 9 victorias, algunas en los últimos minutos, eso es positivo porque demuestra que llegan hasta el final para ganar. Llevamos cuatro años jugando la 'Champions', hemos estado en estadios grandes, este es espectacular, pero ya hemos estado en otros".

Destacó los buenos resultados de su PSV ante otros equipos históricos de Europa: "Fue un éxito allí [contra el Liverpool, la pasada edición del torneo], ganamos 1-4, esto es otro partido que no tiene nada que ver, pero una parte de la preparación tiene que ver con tener confianza. Tenemos que tener mucha confianza. Tenemos 4 puntos, pero hay oportunidades. Tenemos que hacer todo lo posible, darlo todo. No hay que ser tan negativos".

Además, asumió que no es necesario dar consejos a sus jugadores sobre las estrellas del Madrid: "Todo el mundo conoce a Kylian Mbappé y creo que no tengo que decir demasiado para motivarlos, conocen a los jugadores del Real Madrid y saben exactamente qué hacer mañana".

Confesó que se adaptará al juego del Real Madrid para hacerle frente: "Siempre lo digo, yo me adapto todo el tiempo al adversario, lo hicimos el fin de semana pasado, pero tenemos nuestra filosofía futbolística y yo quiero mantenerla. Pero tenemos que adaptarnos, sobre todo contra el Real Madrid, porque es un equipo muy fuerte, con jugadores con buenas cualidades".

"Cuando hablo de filosofía de mi equipo, me refiero a que siempre tenemos que basarnos en nuestras capacidades, tenemos que jugar con coraje. No soy una persona negativa, en el fútbol a veces pierdes, pero hay que recuperarse. Durante el partido, uno puede encajar un gol, pero luego hay que remontar. Tenemos buen equipo, buenos jugadores con grandes capacidades, en la Liga de Campeones hemos jugado bien fuera de casa y también lo vamos a hacer mañana", terminó.