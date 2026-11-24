“No tengo otro plazo que el Viking. Saben que soy de esta manera trabajando", expresó el técnico, del que ya Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético, incidió el pasado domingo en tiene una relación muy especial con el club más allá de entrenador, cuando fue preguntado en 'Movistar' por la renovación.

“La explicación de Mateu no hace falta agregar absolutamente nada. Comparto todo lo que dijo y todo lo que explicó”, afirmó Simeone este martes, en la víspera de recibir al conjunto noruego: "Necesitamos seguir en la misma línea que estamos haciéndolo. Es un rival fuerte y con mucha intensidad, sobre todo. Por los partidos que he visto, más en Champions, es un equipo duro, ordenado, con muy buena presión al hombre en campo nuestro y muy bien replegado en 4-3-3 en la mayoría de los partidos en su propio campo”.

“Tiene una salida de contragolpe y una pelota parada importante, porque tiene gente muy alta”, avisó Simeone sobre su rival de este miércoles, también con cuatro puntos en las primeras cuatro jornadas de la máxima competición europea.

“Estamos necesitados los dos equipos de sumar. Nosotros jugamos en casa y tendremos que intentar aprovechar esa situación con nuestra gente, que necesitamos que nos ayude y nos apoye, que esté cerca de los futbolistas y jugar un partido sabiendo las necesidades que tenemos", explicó el técnico en rueda de prensa en el Metropolitano.

“Quedan cuatro partidos todavía, quedan doce puntos en juego, necesitamos sumar lo máximo posible y, si no es entrar entre los ocho primeros, en el lugar que nos toque, lo más arriba siempre mejor”, abundó el técnico.

Simeone ve a su equipo “trabajando bien y compitiendo de la mejor manera”, pero advirtió, como siempre, que todo se mide con el final de la temporada, “donde los hechos y los números marcan la plantilla que has tenido”. “Habrá que esperar a final de temporada para esto”, añadió.

Su equipo disputa ocho duelos en 24 días. “Estoy más cerca de equivocarme ante tanta conferencia, pero intentamos equivocarnos lo menos posible. Es lo que nos toca. Esta semana nos toca jugar cada tres días, la semana siguiente cada cuatro y hay que tratar de gestionar de la mejor manera el partido y, en consecuencia, los minutos para seguir compitiendo en todo lo que tenemos”, dijo.

Y fue preguntado por la prensa noruega por su pasión en el banquillo durante los partidos. “Soy así, no lo hago ni a propósito ni para generar nada. Intento mejorarlo, intento controlarlo, a veces se me hace difícil, intento estar más tranquilo, pero estar tranquilo también me aburre, me muevo de eso por una cuestión natural de lo que me pasa en ese momento”, contestó.

El Atlético aún aguarda más goles de los delanteros, con apenas cinco entre los dos de Julián Alvarez, los tres de Jonathan David y el cero de Alexander Sorloth. “Me pone contento que los defensores o los centrocampistas, como el otro día Cardoso, vean puerta. El gol necesita llegar de una u otra manera relacionado a lo que el equipo propone. Salvo David, que ha tenido tres goles, obviamente esperamos a Julián, a Sorloth, a Lookman cuando se recupere. Son futbolistas con gol y seguramente aparecerán”, afirmó.