Había avisado el técnico en la rueda de prensa previa que, ante la acumulación de partidos, con tres en ocho días, introduciría rotaciones. Courtois repite en la portería, pero en los laterales Valverde y Cucurella sustituyen a Trent y Carreras, y Militao y Rüdiger entran en el centro de la zaga.

El doble pivote estará formado por Bernardo y Tchouaméni, que descansó el sábado contra el Celta. Por delante, era segura la titularidad de Vinícius, ya libre de toda sanción también en LaLiga, y era muy probable la presencia en el once de Mbappé, uno de los pocos indiscutibles de Mourinho.

La sorpresa es que el brasileño no entra en la alineación por Arda Güler ni por Diomande, ambos de la partida, sino por Jude Bellingham, que parecía un fijo en la mediapunta. El turco jugará de '10', con Vinícius por la izquierda y Diomande por la derecha.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Tchouaméni; Diomande, Arda Güler, Vinícius; y Mbappé.

Por su parte, Peter Bosz, entrenador del PSV Eindhoven, introduce solo un cambio respecto a la alineación que ganó 1-4 al Nijmegen el pasado fin de semana en la Eredivisie. Será titular el austriaco Paul Wanner, de 20 años y con pasado en el Bayern de Múnich.

El cambio era obligado, ya que el centrocampista Mauro Júnior se marchó lesionado en el minuto 41 del último partido del equipo neerlandés. Bosz confirmó que el brasileño no volverá a jugar hasta finales de año.

También era duda el lateral derecho Sergiño Dest, con pasado en el Barcelona, después de abandonar la concentración de Estados Unidos por unas molestias durante la ventana FIFA. Sin embargo, el defensa salió en la rueda de prensa previa a este encuentro para confirmar que se encuentra en plenas condiciones para jugar.

El once titular del PSV Eindhoven lo forman Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano; Perisic, Mijnans, Van Bommel; y Til.