Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que no ha habido conciliación entre los representantes legales de los dos clubes, por lo que ahora el Barcelona decidirá si adopta medidas legales, bien por lo civil, a través de una demanda, o por lo penal, con una querella por injurias.

El club azulgrana presentó esta demanda a mediados de junio pasado, después de que el 12 de mayo Pérez, en declaraciones públicas, acusara al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al conocido como 'caso Negreira', que investiga los pagos hechos por el Barcelona durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros (unos 7,7 millones de dólares al cambio actual) entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.

El acto de conciliación, que ha quedado sin efecto, es el mecanismo previo a la interposición de una querella por el presunto delito de calumnias, relativo al artículo 205 del Código Penal, en consideración del club azulgrana, por las manifestaciones de Pérez en la rueda de prensa de mayo, en la que anunció la convocatoria de elecciones a la Presidencia del Real Madrid, y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente.

En su demanda, el Barcelona pide a Pérez que reconozca la inexactitud de sus declaraciones cuando identificó a un grupo de árbitros como destinatarios de cantidades por parte del club catalán con el propósito de alterar la competición y que, alternativamente, identifique a los colegiados que recibieron dichos pagos, a los que el presidente del Real Madrid calificó de "Negreira Boys".

Asimismo, el Barça reclama al presidente del Real Madrid que, si identifica dichos colegiados, también especifique el partido concreto y el lance del juego en el que, a su entender, se concretó la corrupción denunciada.

El Barça persigue que Pérez se retracte de sus declaraciones al considerar que contienen falsedades que perjudican gravemente la imagen y la reputación del club.

El pasado día 21, durante la Asamblea de compromisarios del Real Madrid, Pérez volvió a referirse al caso como "una mancha que desprestigia al fútbol español", y pidió que se aclare completamente, tanto en la justicia, como por parte de la UEFA, donde lo ha denunciado.