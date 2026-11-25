"Por supuesto, muchos de los aficionados que compraron entradas para el partido seguramente están decepcionados por la ausencia de Lamine. Entiendo a Flick, decidió cuidar al jugador. Pero podía haberlo convocado y sentarlo en el banquillo. Su mera aparición habría desatado toda clase de emociones entre los seguidores", comentó a EFE el estudiante Asif Gulíev.

Añadió que los dos grandes iconos del fútbol entre los jóvenes azerbaiyanos son Lamine y el turco Arda Güler, que milita en el Real Madrid. "Creo que ahora Güler será líder en solitario", señaló.

En la misma línea, el kazajo Daniyar, aficionado blaugrana que viajó especialmente desde su país, admitió que "tenía muchas gana de ver al Barcelona al completo, con Lamine en el once titular". "Por supuesto, es una decepción, pero no lamento ni un minuto haber viajado", subrayó.

En cambio, otra aficionada, Elnar, cree que "mejor que Lamine se recupere y haga disfrutar con su juego a la gente. Aún es joven y puede ser que vuelva en el futuro a Bakú con el Barcelona o la selección española".

"Pues a mí su falta no me molesta en absoluto. Mejor aún para el Sabah. Si llega a jugar, nuestro entrenador tenía que haberle asignado dos futbolistas y sin él puede podemos jugar con una defensa posicional", opinó Elchin, residente en la capital azerbaiyana.

Mientras, Ruslán asegura que es aficionado del equipo catalán desde hace 30 años, "cuando Yamal ni siquiera había nacido". "La falta de Lamine no es un problema. El actual Barcelona es un equipo especialmente brillante, todos son estrellas", explicó.

El retirado futbolista azerbaiyano Veli Gasimov, quien militó tres temporadas en el Betis (1992-1995), negó en declaraciones a la prensa que la decisión de Flick de dar descanso a su estrella signifique que minusvalore al Sabah.

"Es una cuestión interna del club cuando el técnico decide dar descanso a uno de sus líderes. Los viajes largos restan mucha energía y tiempo para la recuperación, por lo que desde el punto de vista barcelonista, la decisión es lógica", apuntó.