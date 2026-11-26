"Me hizo aborrecer el fútbol", dice Brys, de 64 años, en una entrevista publicada este jueves por el diario belga DH Les Sports, en la que el técnico, actualmente sin equipo y residente en la isla griega de Creta, bromea con que, para abordar aquella relación, necesita "pedir primero un whisky".

"Este hombre quiso putearme y sabotearme desde el principio. En un momento dado fue el mejor delantero del mundo. Y ha caído tan bajo", continúa el belga, antaño entrenador del Malinas, el Germinal Beerschot o el OH Lovaina.

Eto'o protagonizó un encontronazo con Brys en la primavera de 2024, después de que el Gobierno camerunés nombrara al belga seleccionador nacional sin consultar a la federación que presidía el exfutbolista.

El enfrentamiento, que evidenciaba una pugna por el control de la selección entre el Ministerio de Deportes y la federación, alcanzó su punto álgido el 28 de mayo, cuando Eto'o increpó al técnico en una tensa discusión recogida en un vídeo que se hizo viral.

En un momento de esa conversación, en la que Eto'o también discute airadamente con el asesor técnico del Ministerio de Deportes y Educación Física de Camerún, Cyrille Tollo, el exdelantero le espeta a Brys que él también ha sido entrenador.

"Sí, tres semanas", contesta el belga.

"Y he sido un grandísimo jugador", replica Eto'o, a lo que Brys responde con un lacónico "felicidades" antes de marcharse.

La federación llegó a destituir a Brys, si bien Eto'o terminó disculpándose públicamente y ratificando al belga en el cargo, que ocupó hasta el 1 de diciembre de 2025, cuando fue apartado a veinte días del inicio de la Copa Africana de Naciones y tras fracasar en la clasificación para el Mundial de 2026.

"Eto'o simplemente no quería que un europeo clasificara a su país para el Mundial", sostiene Brys, quien asegura que se sintió "físicamente mal" al ver a Cabo Verde disputar la cita mundialista.

"Tenía la sensación de que poca gente se atrevía a hablar abiertamente de él, porque es Eto'o. Además, el ministerio todavía me debe una importante suma de dinero. Me gustaría acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque no estoy seguro de que me den la razón. Mis abogados están trabajando en el asunto", relata el técnico.

Eto'o, de 45 años y reelegido en noviembre de 2025 por otros cuatro años al frente del fútbol camerunés, forma también parte del comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), organismo que en enero le sancionó con cuatro partidos de prohibición de acceso a los estadios y una multa de 20.000 dólares por su comportamiento durante el encuentro entre Marruecos y Camerún en la Copa Africana de Naciones.

El exfutbolista también ha afrontado este año acusaciones de antiguos dirigentes federativos por el supuesto desvío a una cuenta bancaria personal en Catar de 567.570 euros abonados por la Federación Rusa de Fútbol con motivo de un amistoso disputado en 2023, unas alegaciones que Eto'o rechaza.

Por su parte, desde su salida de la selección africana, Brys ha rechazado varias ofertas para entrenar y, por el momento, prefiere seguir disfrutando de la isla helena y de su familia.

"Desde que fui apartado de la selección de Camerún, he recibido muchas ofertas, de una decena de clubes y de cinco o seis países: Argelia, Túnez, Bulgaria, Ghana y Arabia Saudí. Este último tiene potencial, pero dije que no", explica.

"No quiero parecer pretencioso, pero soy demasiado feliz aquí. No quiero arrancar a mi mujer y a mi hijo de su patria. Mi pequeño juega al fútbol aquí, toca el piano y juega al ajedrez. Es un chiquillo que no se muerde la lengua, pese a su corta edad. Su alegría de vivir me hace inmensamente feliz", agrega.

No obstante, el belga reconoce que a veces todavía le "pica el gusanillo de volver a dirigir un equipo" y asegura, entre risas, que su mujer no podría retenerle si recibiera "una oferta de un grandísimo club, pero ni en Bélgica ni en Grecia".