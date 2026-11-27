"Tengo una profunda admiración por lo que consigue y por cómo se sostiene en la élite para seguir siendo competitivo. Es muy admirable y difícil de conseguir. Es un privilegio enfrentarlo, pero le quiero ganar", aseguró en rueda de prensa el técnico del Elche..

El preparador rosarino valoró la "jerarquía" del conjunto madrileño, al que ve de "menos a más" en la competición.

"Ante este tipo de rivales no podemos pensar en lo que podemos ganar o perder. Este escenario nos invita a ser nosotros, a poner el foco en la competitividad y a saber que estos rivales no perdonan las desatenciones ni los detalles", explicó.

Anselmi aseguró que la clave para su equipo será "viajar juntos" durante el partido. "Hay que atacar y defender juntos, porque cualquier jerarquía individual solo puede ser vencida a través del colectivo", apostilló.

El entrenador del Elche destacó la "resiliencia" de su equipo ante las situaciones adversas que ha vivido en muchos partidos de la competición y reiteró que su punto fuerte debe ser "el colectivo".

"En el partido de mañana hay que tener una estructura para atacar, paciencia con el balón y pensar en el arco rival. Hay que lastimarlos, porque ellos no te perdonan", señaló el rosarino, que restó importancia al dato de que su equipo aún no haya ganado como local.

"Para nosotros el campo es un rectángulo con once jugadores enfrente, da igual el marco y el escenario", dijo Anselmi, que se mostró convencido de que los triunfos en el Martínez Valero "van a aparecer".

"En casa no empeoramos el rendimiento o la competitividad. Siempre es la misma, pero hay detalles", matizó el técnico, que indicó que, para sus jugadores, es una motivación enfrentarse a futbolistas del máximo nivel, como Julián Álvarez.