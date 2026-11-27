"Fermín es una baja importante y lo vamos a echar en falta, pero tenemos jugadores para jugar en esa posición. Yo mismo estoy preparado para jugar", ha declarado en la inauguración en su Terrassa natal de una 'Cruyff Court' una de las pistas urbanas que la Fundación Cruyff construye por el mundo para que los niños practiquen deporte.

Olmo, que ha apadrinado la nueva instalación, ha explicado que el "objetivo claro" del equipo es "ganarlo todo hasta Navidad y así poder descansar bien". Lo que significaría vencer cinco partidos de LaLiga (Deportivo, Atlético de Madrid, Celta, Málaga y Real Sociedad) y uno de la Liga de Campeones (Manchester City), que es el calendario que le queda al Barça antes del parón.

Y es que el futbolista egarense es consciente de que LaLiga "va a ser complicada", como "siempre lo ha sido" desde que regresó al Barcelona, y que hay que intentar fallar lo mínimo para encadenar el tercer título consecutivo.

"Al final, está muy competida y son muchos partidos, pero tenemos plantilla de sobras para descansar y estar al cien por cien en todos ellos", ha apostillado.

Preguntado por su futuro y un posible interés del Bayern de Múnich por ficharlo, Olmo lo tiene claro: "Lo he dicho en más de una ocasión: estoy donde quiero estar. Cuando vine hace dos años y medio, dije que mi sueño era ganar títulos con el Barça, lo estoy cumpliendo y quiero seguir haciéndolo, ganar más y también devolver al Barça donde se merece al nivel europeo".

Por último, el futbolista azulgrana ha tenido unas palabras de reconocimiento para el motociclista catalán Marc Márquez, quien este viernes anunció su retirada tras diez títulos mundiales, los ocho últimos en MotoGP.

"Es un leyenda de las motos. Su figura, su personalidad y su manera de competir es ejemplar. Se va uno de los más grandes pero su legado será recordado, que es lo más bonito de todo", ha concluido.