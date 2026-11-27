Dorival afirmó durante una rueda de prensa el jueves por la noche que ya ha comunicado su decisión a los jugadores y que es "importante" que los candidatos a presidir el São Paulo puedan elegir a su propio equipo técnico.

Los socios del club votarán este domingo en la elección de los nuevos consejeros que, a su vez, escogerán al presidente.

El técnico tenía contrato hasta final de año, después de llegar al club en mayo para sustituir a Roger Machado.

El São Paulo se encuentra en la décima posición de la liga, tras derrotar ayer al Remo por 3-1 y cuando tan solo queda una jornada para el fin del campeonato.

Antes de entrenar al conjunto paulista, Dorival dirigió al Corinthians y, durante algo más de un año, a la selección brasileña, de la que se despidió por los malos resultados obtenidos en la fase clasificatoria para el Mundial de 2026.