El central argentino se ha perdido los últimos siete encuentros por una dolencia muscular y ya ha iniciado su reincorporación progresiva al grupo, tanto el jueves como este viernes, cuando empezó a menor ritmo y luego se sumó a sus compañeros.

La convocatoria esta tarde determinará si ya entra en la lista o espera al Barcelona, que es lo más probable.

Son baja Lookman, por un esguince de rodilla de alto grado que ya lo ha apartado de los dos últimos encuentros -aún le queda en torno a un mes más fuera de competición-, y Sorloth, que sufrió el pasado miércoles una lesión muscular que lo mantendrá sin jugar al menos hasta finales de diciembre.

El resto de la plantilla está a disposición de Simeone para otro partido crucial, que encara a cinco puntos del liderato del Barcelona y después de ganar ocho de sus últimos nueve encuentros en LaLiga EA Sports, incluidos los cinco más recientes como visitante, antes de desplazarse este sábado al Martínez Valero.