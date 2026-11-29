Los 'Cherries', que venían de ganar entre semana al Celta de Vigo en Europa, abrieron el marcador a los 21 minutos tras un error de Clavin Bassey, el central por el que Arbeloa pide una renovación para evitar que se vaya en invierno. El nigeriano se complicó sin necesidad en un pase desde atrás y permitió la combinación rápida del Bournemouth, que terminó con una asistencia de Evanilson para que Marcus Tavernier marcara a placer, aunque quizás Bernd Leno pudo hacer algo más.

Apenas siete minutos después, el Fulham contragolpeó. Truffert cazó abajo a Josh King y el árbitro pitó un penalti que parecía que iba a tirar Gonzalo García. El ex del Real Madrid cogió la pelota, tras sumar once jornadas sin marcar, pero se la cedió en el último momento a Rodrigo Muñiz, que no falló desde los once metros y anotó por segundo encuentro consecutivo.

En la segunda mitad, sin embargo, el Bournemouth aseguró los tres puntos. Primero le anularon a Eli Junior Kroupi un tanto por fuera de juego y después no hubo discusión en el 1-2 de Justin Kluivert, que terminó expulsado en el tiempo de descuento cuando ya el Fulham no tenía tiempo para más.

Así se rompe la racha de cinco partidos sin perder de los de Arbeloa, que se quedan decimoséptimos, con once unidades, solo dos por encima del descenso que marca el Sunderland, que perdió este domingo contra el Tottenham Hotspur.

El Bournemouth sigue estableciéndose en los puestos de arriba y con 21 puntos está a uno de la Champions League.