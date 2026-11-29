Malen desató la victoria. Su remate cruzado dentro del área supuso el 1-0 a los once minutos, antes del doblete de Soule, que logró el 2-0 en el minuto 24 y que marcó un golazo en el 35: controló, se orientó el balón y lanzó un toque perfecto a la escuadra, con la rosca necesaria, de la portería defendida por Demba Thiam.

En la segunda mitad, sin Malen, cambiado por un golpe a causa de un pisotón, el Roma agrandó la diferencia en los instantes finales con el 4-0 de Santiago Castro.

El conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini, uno de los dos clubes invictos en este inicio del campeonato italiano, está a dos puntos del liderato del Lazio, tras 13 jornadas.

El Monza es decimoquinto, después de cinco derrotas en las últimas seis citas.