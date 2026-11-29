El Atlético también sacó tajada. Su sufrido triunfo en Elche (2-3) le aúpa al segundo puesto. El Real Madrid es tercero tras una jornada, la decimocuarta, sin victorias en casa, con ocho a domicilio y un empate, a la espera del Espanyol-Getafe que cierra la sesión este lunes. El Sevilla cerró el domingo con una conquista de mucho mérito en San Sebastián ante la Real Sociedad (2-4). Ambos suman 22 puntos en el quinto y sexto puesto de la clasificación.

Raphinha condujo la victoria del Barcelona. Firmó tres de los cinco goles de su equipo y suma 18 en el primer puesto de la tabla de goleadores. El brasileño vuelve a estar pletórico. Como su equipo, que completó un encuentro sobresaliente a tres días de enfrentarse al Atlético en el Camp Nou.

Al prematuro tanto de Lamine Yamal respondió Aubameyang poco después. El gabonés, que anotó su sexto tanto este curso, se deshizo de un endeble Cubarsi para empatar. Enloqueció Riazor por momentos y soñó a lo grande hasta que Olmo puso el 1-2 en el minuto 20.

A partir de ahí, el Barcelona avasalló. Se encargó Raphinha con el 1-3, el 1-4 y el 1-5. José María Giménez y él protagonizaron una curiosa anécdota en el sorteo inicial de campo. "Rojo o blanco", le inquirió el árbitro Isidro Díaz de Mera al brasileño antes de tirar la ficha al aire. "Rojo", contestó el jugador. "Yo tampoco quiero el blanco", respondió el uruguayo Giménez. ¿Sería por el Real Madrid?.

El Alavés y su entrenador, Quique Sánchez Flores, habían dinamitado el sábado el Bernabéu con un golpe histórico en un trabajo defensivo y de contundencia en ataque encomiable. Toni Martínez y Angel Pérez firmaron la gesta ante el Real Madrid (1-2). De nada sirvió el gol de Mbappé en el minuto 70, ni el 'piscinazo' de Bellingham en el 84. Picó el colegiado César Soto Grado, pero el VAR le rectificó. Segunda amarilla al inglés por simular y expulsión. No podrá jugar el próximo miércoles ante la Real Sociedad.

No hubo remontada esta vez y sí los ya clásicos silbidos de la grada a un Vinicius desorientado. Tampoco resolvió el plan B, con Carlos Espí en el verde la última media hora. Mourinho tuvo que explicar que el sustituido fuese Arda Güler, en una decisión que muchos no entendieron. Total, derrota y vuelta a empezar después del excelso partido en el Camp Nou.

El Atlético sufrió en Elche. Nadie lo hubiese creído después de los goles de Grimaldo, de penalti, y Kang in Lee. Sólo habían transcurrido siete minutos, pero un error de Pubill metió a los ilicitanos en el encuentro (1-2). Pareció sentenciar Julián Alvarez con un golazo en el 1-3 y 'Buba' Sangaré lo impidió al poco de comenzar la segunda mitad con el 2-3.

Padeció el equipo de Simeone para conservar el guarismo, aunque lo logró. Son ya 346 triunfos para el entrenador en LaLiga (más que nadie) y su equipo añade un nuevo récord. Alcanzó la sexta victoria consecutiva como visitante en la mejor racha de encuentros ganados fuera de casa en una temporada en su historia en Primera División. El Atlético es segundo con 34 puntos, a cinco del Barcelona (39) y con uno de ventaja sobre el Real Madrid (33).

Con 27 y aún cuarto se quedó el Betis, después de que Jorge de Frutos dejase La Cartuja helada con un tanto en el último tramo del partido ante el Rayo Vallecano (0-1). El Racing de Santander es séptimo con 20. Estuvo brillante en su visita al Levante, al que venció (1-3) con dos golazos de Pablo García y uno del marroquí Yassir Zabiri, que ya suma 12 y es una de las sensaciones de la temporada.

"Tenemos que mejorar porque no puede ser", declaró el celeste Marcos Alonso después de perder en Balaídos (1-2) ante el Villarreal. El Celta no reacciona. No juega mal, pero concede mucho defensivamente. El modelo se repitió ante el conjunto de Iñigo Pérez. Un doblete del delantero georgiano Georges Mikautadze le dio un triunfo que revitaliza al grupo. El Celta (13 puntos) está sólo uno por encima de las posiciones de descenso. El Villarreal sigue escalando y es décimo con 18.

13 puntos tiene el Valencia, después de su empate (1-1) ante Osasuna. Enlaza ocho partidos sin ganar en Mestalla. Osasuna tiene 16, pero no gana lejos de Pamplona desde el mes de agosto. Hugo Duro lo celebró como una victoria. Firmó el empate y dirigió en el festejo un corte de mangas y una peineta a su entrenador, el mexicano Javier Aguirre. Estaba acordado por ambos. "Me dijo que me iba a festejar el gol con la peineta y le dije: “No tienes cojones”. Y sí, los tuvo", comentó entre risas el técnico tras el partido.

Abatido terminó el Málaga una fecha más. Derrotado ante el Athletic de Bilbao en un partido en el que reaccionó después de ir perdiendo 1-4 hasta ponerse con un 3-4 en una segunda parte horrible de los vascos. Lanzó un balón al palo en el último minuto, pero se quedó en la orilla y su entrenador, Juan Funes, contra las cuerdas.

Suma 5 puntos de 42 posibles, sin victorias. El Sporting de Gijón tiene la marca negativa de descendido con menos unidades, 13, en el curso 1997-98. El Athletic volvió a vencer después de dos jornadas y suma 19. Este lunes, el Espanyol-Getafe cerrará la jornada 14. EFE.