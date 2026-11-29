Hansi Flick (Barcelona), ras golear al Deportivo, y a la espera de la visita del miércoles contra el Atlético Madrid. “El Cholo (Simeone) es un entrenador fantástico y tiene un gran equipo. No siempre es fácil con él, pero respeto mucho su trabajo y estoy contento de enfrentarnos”.

Diego Pablo Simeone que ganó en el campo del Elche. "Hemos sabido sufrir. A Julián Álvarez el equipo lo necesita fuerte, con alegría y entusiasmo para que le dé todo lo que necesitamos de él”.

Claudio Giráldez (Celta) tras perder contra el Villarreal. "Tenemos que empezar a jugar peor, a ver si así llegan los resultados. Hemos jugado contra un equipo Champions y hemos sido muy superiores desde el inicio hasta el final. Tiene muchísimo mérito el partido que han hecho mis jugadores. El fútbol está siendo cruel, pero insistiendo y confiando en lo que hacemos la pelota acabará entrando. Es demasiado raro lo que está pasando”.

Iñigo Pérez (Villarreal), vencedor contra el Celta. “Son tres puntos muy importantes a nivel de clasificación y de rendimiento. Nuestra primera parte creo que es decepcionante y no corresponde a lo que buscamos como equipo. Tanto en el apartado táctico como en la pasión que hemos mostrado. Todos estamos de acuerdo que no es el camino. En la segunda parte hemos corregido y, más allá de estar más o menos acertado fuera de casa ante un equipo como el Celta, es el camino a seguir".

Marc Casadó (Deportivo) que se enfrentó por primera vez al Barcelona. “Ha sido raro, enfrente estaban mis amigos. Son jugadores con los que estoy acostumbrado a entrenar, no a jugar contra ellos. Estoy muy contento de volver a verlos. Hemos hablado del partido y de la vida, como cuando ves a amigos que hace tiempo que no ves”.

Victor Chust, defensa del Elche, derrotado por el Atlético Madrid. "Si no puntuamos es una mierda para todos".

Quique Sánchez Flores (Alavés) que ganó al Real Madrid. "El último grito antes de salir fue ese, vamos a intentar hacer historia. Por eso es emocionante. Las cosas, si no las sueñas y si no las piensas, es imposible que sucedan. Entonces, se cumplió. Lo han hecho ellos, los encargados de hacer la magia en el campo. Lo construyeron y quedará en sus vidas para siempre".

Manuel Pellegrini, derrotado por el Rayo vallecano en Sevilla. "Dinámica no faltó, sobró. Faltó tranquilidad para ver los espacios con claridad. Pudimos jugar un día más y a lo mejor no hacer un gol. Fue un partido muy poco creativo".

Beñat San Jose (Rayo Vallecano) que sumó los tres puntos en el campo del Betis. "Cuando el Betis mostró sus virtudes hemos sabido agruparnos y trabajar. Han tenido sus ocasiones y nosotros también las nuestras. Felicito a todos los jugadores".

Juanfran Funes (Málaga) que se quedó a un gol del empate contra el Athletic. “La explicación quizá es el miedo a perder. Entramos bien en el partido, pero hemos hecho dos concesiones que nos han castigado con dureza. Nos costó seguir el ritmo y nos fuimos al descanso 1-4, estaba siendo realmente duro”.

Edin Terzic (AThletic) que ganó con aprietos al Málaga. “Tal vez en la primera parte se pudo ver nuestro potencial y dónde queremos estar. El primer tiempo ha sido perfecto, todos lo hemos visto, increíble en la presión. Pero después del descanso, lógicamente el rival ha salido con todo a atacar, han presionado y luego han buscado un gol temprano que han conseguido”.

Javier Aguirre (Valencia) que empató contra el Osasuna "Qué tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, defender muy bien y atacar mejor. Hemos defendido bien, pero no muy bien. Somos un equipo que está mejorando en algunas cosas, pero tenemos un déficit de continuidad. La segunda parte con balón fue mejor que la primera. ¿Qué hacer para ganar? Seguir insistiendo”.

Jagoba Arrasate (Osasuna), tras el empate contra el Valencia. “En el primer tiempo han pasado pocas cosas, luego nos hemos adelantado con un buen gol y hemos tenido buenos minutos, pero con los cambios de ellos, con esa doble punta y con Otorbi Danjuma por fuera, han sido mas verticales y el partido se ha agitado, Nos han empatado, hemos podido perder, ganar… Seguramente en líneas generales el empate sea justo”.

Jose Alberto (Racing) vencedor contra el Levante y en la parte alta de la tabla.“Estamos en la jornada 14, tenemos 20 puntos, son números muy buenos, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Sabemos la dificultad de cada partido. No hemos conseguido nada".

Iván Romero (LEvante), tras la derrota en el Ciutat de Valencia contra el Racing: "El resultado no ha sido justo".