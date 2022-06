Libertad campeón de la Sub 18

Los gumarelos de la Sub 18, dirigidos por César Brizuela, sumaron 54 puntos y obtuvieron su tercer título. Libertad se consagró en la Sub 14, Sub 17 y Sub 18.

En la última jornada del campeonato, los gumarelos visitarán a Resistencia.

Por el vicecampeonato pelean Guaraní y Olimpia, que se definirá en la última fecha.

Resultados de la jornada:

LIBERTAD 1 - CERRO PORTEÑO 0

Cancha: Colegialito. Árbitro: Raúl Quintana. Asistentes: Juan Barreto y Alejandro Ramírez.

Libertad: Job Gómez; Aaron Troche (76′ Daniel González), Carlos Funes, Lucas Torres y Alfredo Duarte; Juan Echauri, Matías Schabus (81′ Hugo Acosta), Rubén Lezcano y Adilson Vega (58′ Junior Centurión); José Barrios y Óscar Cabrera. D.T.: César Brizuela.

Cerro Porteño: Carlos Delafuente; Diego Patiño, Víctor Sánchez, Jesús Patiño (81′ Víctor Rojas) y Juan Roldán; Walter Servín, Carlos Franco, Alberto Mongelós (69′ Adrián Aguilera) y Alexis Fariña; Óscar Risso y Mathías Masi (58′ Ricardo Marecos). D.T.: Jorge Achucarro.

Gol: 29′ Rubén Lezcano (L).

Amonestados: 37′ Juan Echauri, 39′ Adilson Vega y 66′ Rubén Lezcano (L); 33′ Alexis Fariña, 58′ Víctor Sánchez y 78′ Jesús Patiño (CP).

OLIMPIA 4 - 12 DE OCTUBRE 3

Cancha: Complejo ODD (Villeta). Árbitro: Ángel Fleytas. Asistentes: Liz Pereira y Ángel Brítez.

Olimpia: Fernando Guillén; Erik Mareco, Thiago Cáceres, Guido González y Kevin Báez; Álvaro Montiel (75′ Leandro Galeano), Gerson Páez (75′ Arturo Santacruz), Aníbal Páez y Luis Abreu; Matías Almeida (81′ Lucas Cardozo) y Tobías Sanabria. D.T.: Luis Romero.

12 de Octubre: William Bogado; Ignacio Álvarez, Kevin Aquino, Dilan Galeano y Miguel Samudio (26′ Jonathan Melgarejo); Moisés Gavilán, Kevin Arce, Óscar Argüello y Juan Escurra (84′ Adán Brítez); Alexis López y Gerardo Chilavert (ST Fabián Bogado). D.T.: José Mendieta.

Goles: 43′ Gerson Páez, 46′ Matías Almeida, 88′ Leandro Galeano y 91′ Lucas Cardozo (O); 40′ Juan Escurra, 57′ Kevin Aquino de penal y 82′ Juan Escurra (12O).

Amonestados: 53′ Álvaro Montiel (O) y 67′ Juan Escurra (12O).

GENERAL CABALLERO JLM 1 – RESISTENCIA SC 1

Cancha: Unión Ybyraro. Árbitro: Paolo Galeano. Asistentes: Marcos Estigarribia y Carlos Figueredo.

General Caballero: Ángel Gamarra; Oscar Alonso (55′ Álvaro Rivas), Mahikool Ruiz Díaz, Alejandro Cáceres (65′ Ever Coronel) y Robert Villalba; René Franco, Guillermo Valdez, David Román, Julio Paiva; Aldo Ávalos y Nader Almada (52′ Eduardo Brítez). D.T.: Julio Benítez.

Resistencia SC: Juan Benítez; Bruno Acosta, José Silva, Christian Leguizamón y Mateo Vaida; Juan Melgarejo (59′ Juan Carbajal), Thiago Ramos (85′ Elio Ortiz), Jorge Benegas (76′ Fernando Aquino) y Erwin Núñez; Cristhian Gamarra y Fernando Soria. D.T.: Miguel Rodríguez.

Goles: 74′ Álvaro Rivas (GCJLM) y 30′ Fernando Soria (RSC).

Amonestados: 36′ Juan Melgarejo y 57′ Cristhian Gamarra (RSC).

NACIONAL 1 – GUARANÍ 4

Cancha: Alfonso Colman. Árbitro: Sever Téllez. Asistentes: Noel Duarte y José Recalde.

Nacional: Elías Villar; Martín Benítez, Fabricio Romero, Carlos Araújo y José Duarte (33′ Leonardo Alfonso); Cristhian Olmedo, Mathías Roa, Andrés Sosa (58′ Matías Silva) y Jesús Cáceres (77′ Blas Alonso); Ángel Díaz y Jesús Castillo. D.T.: Fernando López.

Guaraní: Tobías Santacruz; Ángel Franco, Iván Ramírez, Enzo González y Gustavo Medina; Mirco Núñez, Jonathan Galeano (74′ Iván Ruíz), César Brizuela y Ángel Alarcón; Juan Cáceres (81′ Erwin Cortaza) y Pedro Gamarra (53′ Alessandro Diana). D.T.: Óscar Cáceres.

Goles: 81′ Jesús Cáceres (N); 15′ y 22′ Ángel Alarcón, 24′ Jonathan Galeano y 89′ Erwin Cortaza (G).

Amonestado: 47′ Ángel Franco (G).

TACUARY FBC 0 - SOL DE AMÉRICA 2

Cancha: Parque Guasú. Árbitra: Susana Almada. Asistentes: José Duré y Esteban Mendieta.

Tacuary FBC: Diego Bustamante; Alexis Peña, César González, Elías Ledesma y Marcos Galeano; Matías Insfrán, Enzo Armoa (75′ Thobías Ovelar), Aldo Bernal y Alfredo Esquivel; Manuel Carballido y Ronaldo Sánchez (60′ Julio León). D.T.: Francisco Martínez.

Sol de América: Iván Benítez; Alexis Agüero, José Armoa, Martín Amorín y Miguel Bogado (ST Juan Barrientos); Igor Centurión, Arístides López, Jorge Mazzacote (50′ José Román) y Lucas Domínguez (70′ Jesús Burcio); Pedro Ríos y Pedro Bogado. D.T.: Domingo Encina.

Goles: 36′ y 90′ Pedro Ríos (SA).

Amonestados: 52′ Aldo Bernal (TFBC) y 52′ Pedro Bogado (SA).

SPORTIVO AMELIANO 2 - GUAIREÑA FC 3

Cancha: Centro de Competiciones Formativas APF - Parque Guasú. Árbitro: Maikoll Afara. Asistentes: Rodrigo González y Javier Martínez.

Sportivo Ameliano: Lucas Recalde; Tobías Recalde, Luis Chiuzano, Gerardo Ramírez y Lucas Cabañas; Marcio Rolón, Daniel Pereira, Carlos Corrales (ST José Báez) y Gualberto Coronel (73′ Jonathan); Juan Mereles (86′ Tobías Lezcano) y Matías García. D.T.: Pedro Irala.

Guaireña FC: Junior Martínez; Fernando Duarte, Isaías Benítez, Axel Penayo y Esteban Samudio; Christian Caballero (90′ Milton Rodríguez), Alan Traverssi (61′ Nery Cáceres), Luis Giménez y Víctor Zeballos; Arnaldo Cuquejo y Ángel Cristaldo (85′ Néstor Benítez). D.T.: Andrés Ríos.

Goles: 47′ José Báez y 59′ Matías García (SA); 21′ y 72′ Isaías Benítez y 23′ Alan Balbuena (GFC).

Amonestados: 36′ Marcio Rolón y 55′ Luis Chiuzano (SA); 25′ Alan Traverssi, 85′ Luis Giménez y 85′ Ángel Cristaldo (GFC).

Posiciones : Libertad 54 puntos (campeón), Guaraní 49, Olimpia 47, Cerro Porteño 37, Sol de América 34, Guaireña FC 33, 12 de Octubre 32, Nacional 25, Resistencia SC 17, Tacuary FBC 11, Sportivo Ameliano y General Caballero JLM 9.

Goleadores:

Aníbal Páez (Olimpia), 22 goles.

Juan Cáceres (Guaraní), 16.

Rubén Lezcano (Libertad), 14.

Última fecha:

Guaraní - Olimpia.

Resistencia SC - Libertad.

12 de Octubre - General Caballero.

Cerro Porteño - Tacuary FBC.

Sol de América - Sportivo Ameliano.

Guaireña FC - Nacional.