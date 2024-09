Libertad busca una ventaja frente a Cruzeiro en la ida de cuartos de final

Libertad disputa hoy la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024. El campeón del fútbol paraguayo, que eliminó en octavos al Sportivo Ameliano, recibe al Cruzeiro de Fabrizio Peralta, el ex Cerro Porteño. El primer partido de la serie comienza a las 20:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

El Gumarelo busca una buena ventaja para definir la llave en Brasil. El Repollero llega al encuentro con una racha de tres triunfos al hilo entre el torneo Clausura 2024 y la Copa Paraguay 2024: 1-0 al Deportivo Santaní con gol de Iván Franco, 1-0 a Sol de América con tanto de Óscar Cardozo y 2-1 a Cerro Porteño con anotaciones de Rubén Lezcano y Alejandro Silva.

Libertad, de Libertadores a Sudamericana

Los dirigidos por Daniel Garnero, quien volvió en la revancha de octavos, disputa el certamen continental procedente de la Copa Libertadores 2024. Eliminado como tercero del Grupo H, accedieron a los play-offs, superando a Universidad Católica (global 3-1) con Ariel Galeano al mando. En la etapa anterior, en el choque de paraguayos, superó por penales (4-3) a la V Azulada.

Cruzeiro solo ganó 1 de los últimos 4 partidos

Por su lado, el Celeste, que venció a Boca Juniors en los cuartos de final (4-5), solo ganó uno de los últimos cuatro encuentros que disputó, todos de la Serie A de Brasil: 0-1 y 0-0 vs. Internacional, 3-1 vs. Atlético Goianiense y 0-1 vs. São Paulo, cotejo en el que debutó oficialmente Fabrizio Peralta, quien fue transferido este año de Cerro Porteño.