Nelson Haedo Valdez: “Perdimos dos puntos, no ganamos un punto”

El estratega gumarelo reconoció que el desarrollo del juego tuvo momentos favorables para su equipo en el arranque, aunque lamentó la falta de efectividad y una falencia defensiva previamente advertida.

Lea más: Libertad se frena ante Guaraní y deja escapar el liderazgo exclusivo

“Yo creo que, al final del partido, resumiendo todo, sin mirar los resultados de los otros equipos, se ha visto un partido muy, muy emotivo, muy, muy difícil para los dos lados. Al final nosotros empezamos muy bien; creo que los primeros 25 o 30 minutos volvimos a ver la Libertad que queremos: dinámico, con buen toque, creamos muchísimas ocasiones de gol que, lastimosamente, no pudimos marcar del todo. Y creo que fue la primera llegada clara que ellos tuvieron y ya encajamos el uno a uno”, expresó.

Respecto a la jugada que significó el tanto rival, Haedo fue enfático sobre la atención prestada a las virtudes del adversario: “Después, claro, con el error nuestro, que hablamos mucho, hablamos muchísimo también de la pelota parada: de los 7 goles que metieron antes de este partido, yo creo que 6 goles fueron de pelotas paradas, tanto penal o pelotas largas. Pero sabíamos que íbamos nosotros a sufrir con eso y, bueno, esos errores los pagamos hoy muy caros. Pero, así como les dije, también los cometimos como equipo y no por personas. Uno puede ser ahora apuntado, pero yo les dije que nosotros todos perdemos y todos ganamos juntos”.

Modificaciones y un cierre a puro vértigo

El entrenador gumarelo explicó que las variantes introducidas durante el complemento respondieron tanto a cuestiones físicas como a la necesidad imperiosa de buscar el triunfo ante su gente. “Al final fue muy parejo. Nosotros ya tuvimos que cambiar también: Robert Rojas, que tuvo una pequeña molestia, queríamos resguardarlo; después también sabíamos que a Huguito Fernández le iba a costar aguantar mucho tiempo, teníamos que hacer algunos cambios y, bueno, refrescamos nosotros el equipo”.

El técnico también se refirió al trámite de la complementaria, marcada por la urgencia de desnivelar el marcador: “Yo creo que fue un partido de ida y vuelta al final, donde el desorden también jugó factor. Nosotros metimos como cuatro ofensivos, ofensivos al final porque queríamos ganar el compromiso y, bueno, conforme uno nunca puede estar con un punto en casa y viendo también la posibilidad que había de los empates de los otros rivales. Pero no puedo reprocharle a mi equipo que no haya intentado hoy”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el DT valoró el nivel del rival de turno y dejó en claro la sensación que dejó el resultado en campamento albinegro: “Sabemos que Guaraní es un gran equipo y que también hoy hicieron lo suyo. Nosotros sabemos que ningún partido va a ser fácil; yo creo que todos también saben que ahora mismo contra cualquier rival uno puede dejar puntos. Esta vez nosotros dejamos los dos puntos, o sea que yo digo que perdimos dos puntos y no ganamos un punto”.