Libertad se frena ante Guaraní y deja escapar el liderazgo exclusivo

El primer tiempo ofreció un espectáculo electrizante, impulsado por una alta dosis de intensidad a la que la pista mojada le aportó un matiz dinámico y peligroso. En su condición de local, Libertad buscó imponer condiciones adueñándose de la pelota; sin embargo, se topó con un Guaraní agazapado pero voraz. Aunque por momentos se vio forzado a repliegarse, el Aborigen tiró de pragmatismo para dañar mediante el buen pie en tres cuartos de cancha, sumadas a las proyecciones punzantes de sus laterales, convirtieron cada réplica en una clara amenaza.

Apenas superado el primer cuarto de hora, el Aborigen dio el primer aviso serio de la noche. La jugada nació en los pies de un enchufado Maximiliano Añasco, quien cazó un rebote en la frontera del área, enganchó hacia adentro con la derecha para abrirse paso ante la marca de Néstor Giménez y sacó un zurdazo rasante. El disparo cruzó cerca del poste izquierdo de Rodrigo Morínigo, quien siguió la trayectoria con la mirada para acompañar el balón sin mayores sofocones.

Aquel sacudón despertó a Libertad, que reaccionó de inmediato para abrir el marcador. El tanto nació en los pies de Gilberto Flores con un pase rasante para Hugo Fernández, quien metió un formidable control orientado al girar y sacudió un zurdazo lejano. El envenenado remate tomó por sorpresa a Miguel Martínez; el arquero logró repeler el disparo pero dejó el rebote corto en el corazón del área, donde apareció como un depredador Gustavo Aguilar para empujar la pelota al fondo de las redes.

Sin embargo, el Aborigen reaccionó de inmediato y no tardó en emparejar las acciones. La anotación tuvo su origen en una incursión de Leandro Allende, quien metió el pase entre las piernas de Alan Benítez para habilitar a Víctor Céspedes en la línea de fondo. Este envió un centro al punto penal para el frentazo de Maximiliano Añasco; Rodrigo Morínigo respondió con una tapada espectacular abajo, pero el rebote le favoreció al propio charrúa. En una acción de puro ahínco, el uruguayo empujó como pudo el balón hacia el arco y, en su intento por despejar, el guardameta albinegro terminó pifiando para ver caer su valla.

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