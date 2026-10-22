Libertad
22 de octubre de 2026 - 09:18

Libertad vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores Femenina

La paraguaya Ramona Martínez, futbolista de Libertad, celebra un gol con el entrenador Ramón Gómez en el partido frente a Deportivo Cali por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026 en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador.
La paraguaya Ramona Martínez, futbolista de Libertad, celebra un gol con el entrenador Ramón Gómez en el partido frente a Deportivo Cali por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026 en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador.José Jacome

Libertad enfrenta hoy a Nacional de Montevideo por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Libertad disputa hoy la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Gumarelas enfrentan a Nacional de Montevideo por la clasificación a los cuartos de final: empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Las vicecampeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo dependen de sí para avanzar de ronda: con 4 puntos, ganando o empatando, acceden a la serie de los cuatro mejores.

Libertad vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Libertad vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Youtube - Canal Conmebol Libertadores