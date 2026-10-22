Libertad vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Libertad disputa hoy la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Gumarelas enfrentan a Nacional de Montevideo por la clasificación a los cuartos de final: empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Las vicecampeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo dependen de sí para avanzar de ronda: con 4 puntos, ganando o empatando, acceden a la serie de los cuatro mejores.

Libertad vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

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Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Libertad vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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