Libertad vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Libertad disputa hoy la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las Gumarelas enfrentan a Nacional de Montevideo por la clasificación a los cuartos de final: empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Las vicecampeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo dependen de sí para avanzar de ronda: con 4 puntos, ganando o empatando, acceden a la serie de los cuatro mejores.
Libertad vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 17:00 horas
Argentina: 17:00 horas
Brasil: 17:00 horas
Uruguay: 17:00 horas
Chile: 16:00 horas
Ecuador: 15:00 horas
Colombia: 15:00 horas
Perú: 15:00 horas
Venezuela: 16:00 horas
Bolivia: 16:00 horas
El Salvador: 14:00 horas
México: 14:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
Estados Unidos - Este: 16:00 horas
Inglaterra: 21:00 horas
España: 22:00 horas
Bélgica: 22:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 22:00 horas
Libertad vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Youtube - Canal Conmebol Libertadores