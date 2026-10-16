Olimpia debuta con paridad ante Bolívar en la Libertadores Femenina

Goles, emociones y vértigo en Quito

El encuentro comenzó a mil por hora. El conjunto boliviano dio el primer golpe tempranero gracias a una jugada peculiar: un saque-asistencia larguísimo de su portera Enyuli López que encontró mal parada a la defensa, permitiendo que la atacante brasileña Clenilda Da Silva acompañara la acción sin resistencia para definir con un remate rasante a los 4 minutos.

⭐👏 Clenida da Silva marcó el primer gol de @Bolivar_Oficial en la CONMEBOL #LibertadoresFEM pic.twitter.com/CXRKCHjI7y — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 16, 2026

Sin embargo, la reacción de las franjeadas fue inmediata. Apenas dos minutos más tarde (6 minutos), Pamela Villalba se anticipó a la salida de la portera rival y sacó un remate colocado, culminando una gran asistencia de la centrocampista Griselda Garay López, quien filtró el balón entre las centrales y la arquera. Con el 1-1 parcial, el duelo se fue al descanso.

⚽🎯 Un toque a la pelota para empatar el partido



🤩 Pamela Villalba @ClubOlimpiaFeme



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Ya en el complemento, Olimpia golpeó de entrada. Apenas iniciado el segundo tiempo (46 minutos), la atacante Erika Cartaman aprovechó una serie de rebotes concedidos por la portera López para empujar el balón a corta distancia y dar vuelta el marcador transitorio (2-1).

💪💣 ¡Sin rendirse! Erika Cartaman y el gol de la remontada de @ClubOlimpiaFeme



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No obstante, Bolívar no bajó los brazos y encontró la paridad definitiva a los 71 minutos por intermedio de su delantera Carla Méndez, quien controló el balón en medio de tres defensas paraguayas y definió con gran precisión para sellar el 2-2 final.

😎🤩 Aprovechó la oportunidad!



⚽ Carla Méndez



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Con este punto en el bolsillo, las miradas ya apuntan a la siguiente jornada del grupo. El próximo lunes, el Decano tendrá un examen de alto voltaje cuando enfrente a las locales de Liga de Quito, mientras que Bolívar se medirá ante el Cruzeiro.

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Bolívar (Bolivia) 2-2 Olimpia

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. Árbitra: Michalina Diakow (Polonia). Asistentes: Nahia Alonso (España) y Sara Da Silva (Portugal). Cuarta árbitra: Erika Sánchez (Portugal). VAR: María Daza (Colombia). AVAR: Iris Alarcón (Colombia).

Bolívar (2): Enyuli López; Liliana Condori, Sarah Cruz, Danelly Angulo y Nashmi Segovia (72’ Casiana Beyuma); Jimena Cabrera, Lizeth Aroca y Mayerlin Hernández (90’+3’ Cielo Veizaga); Maya Siles (46’ Itziar Camacho), Carla Méndez y Clenilda Da Silva. DT: Diomedes García.

Olimpia (2): Luana Rodríguez; María Segovia, Danna Garcete, Tania Riso y Fiorela Martínez; Mariana Pión (88’ Cynthia Casco), Erika Cartaman (65’ Jorgelina González), Griselda Garay y Ana Pereira (65’ Luz Benítez); Milagros Ortiz y Pamela Villalba. DT: Diego Urán.

Goles: 5’ Clenilda Da Silva (B); 7’ Pamela Villalba y 47’ Erika Cartaman (O); 70’ Carla Méndez (B). Amonestadas: 43’ Jimena Cabrera, 56’ Itziar Camacho (B); 21’ Ana Pereira, 76’ Griselda Garay (O).