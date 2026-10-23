Flamengo exige a la Conmebol ser ganador por la supuesta inclusión indebida de Marcos Rojo

El gigante carioca y vigente campeón de la Libertadores 2025 había quedado eliminado el pasado jueves al caer por 3-2 en la tanda de penales frente a Estudiantes en el imponente estadio Maracaná, tras registrarse un empate a cero tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta.

Tal como adelantó la fuente a la AFP y ratificaron medios de la talla de Olé de Argentina y CNN Brasil, el Flamengo interpuso una denuncia en la que sostiene de manera categórica que Marcos Rojo disputó el compromiso del jueves totalmente inhabilitado.

La cronología de un conflicto legal

El trasfondo del reclamo se remonta al partido de ida, disputado la semana pasada en La Plata, donde Marcos Rojo no pudo tener minutos debido a que no fue incluido a tiempo en la lista oficial de buena fe. Sin embargo, el panorama cambió para la revancha en Río de Janeiro, ya que el experimentado defensor pudo saltar al campo gracias a una habilitación provisoria concedida por el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte).

Desde la perspectiva del Flamengo, dicha maniobra violó flagrantemente los reglamentos establecidos por la Conmebol, la entidad rectora del fútbol sudamericano.

Al respecto, una fuente vinculada al club brasileño detalló a la AFP cómo se gestó la jugada legal: “Estudiantes intentó inscribir al jugador en la Conmebol para disputar esta fase, este partido. La Conmebol lo denegó, no estuvo de acuerdo, porque violaba el reglamento de la competición. Ellos apelaron ante la Conmebol. La Conmebol nuevamente lo denegó. Entonces recurrieron al TAS”.

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La postura del “Mengão” y los pasos a seguir

Según argumenta la institución carioca, el organismo internacional dictaminó lo siguiente: “El TAS dijo: la alineación del jugador es por cuenta y riesgo del club, el caso será juzgado en caso de que el adversario se pronuncie sobre el asunto”. Ante este escenario, el reglamento estipulaba un plazo de 24 horas para cuestionar la presencia del futbolista. “Entonces el equipo tenía 24 horas para cuestionar la alineación del jugador que, según la Conmebol, era irregular. Así que Flamengo hizo lo que tenía que hacer: cuestionó la alineación del jugador que la Conmebol consideró irregular”, sentenció la fuente, añadiendo con hermetismo: “Ahora vamos a esperar”.

La respuesta institucional no se hizo esperar: el elenco argentino ya fue debidamente notificado sobre el recurso presentado por el combinado brasileño y cuenta con tiempo límite hasta el próximo martes para presentar su descargo oficial. Posteriormente, el expediente pasará a manos de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, ente que tendrá la última palabra y la tremenda responsabilidad de resolver el caso.

De momento, y mientras los escritorios arden, el calendario de la gran final de la Copa Libertadores sigue fijado con Estudiantes de La Plata como protagonista ante el Palmeiras, programada para disputarse el próximo 28 de noviembre en el histórico estadio Centenario de Montevideo.

Fuente: AFP