Olimpia elimina al Deportivo Cali y se mete en semifinales de la Libertadores Femenina

El Olimpia de Paraguay firmó una clasificación de infarto este domingo tras imponerse por 0-1 al Deportivo Cali en el estadio Banco Guayaquil. Con este triunfo agónico, el conjunto franjeado asegura su presencia en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina que se disputa en tierras ecuatorianas.

Tensión, ocasiones y un parón por tormenta

El choque estuvo cargado de máxima tensión desde el pitido inicial. La tremenda ansiedad de ambos equipos por alcanzar la antesala de la gran final provocó que las atacantes desperdiciaran numerosas ocasiones claras de gol, manteniendo la incertidumbre en el marcador durante gran parte del compromiso.

Además de la tensión sobre el césped, el encuentro experimentó un drástico giro emocional y logístico al término de la primera mitad, cuando el partido sufrió un retraso de más de una hora debido a una fuerte tormenta eléctrica que obligó a suspender temporalmente las acciones en los alrededores del escenario deportivo.

El error fatal y la gloria de Milagros Ortiz

Cuando el destino del partido parecía sentenciado al empate sin goles y a la lotería de los penaltis, la balanza se inclinó por un detalle defensivo.

🏆🎯 Un golazo que vale un lugar en Semifinales de la CONMEBOL #LibertadoresFEM



⚽ Luján Ortiz pic.twitter.com/v1lif3iDtB — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 26, 2026

Corría el tramo final del encuentro cuando la guardameta colombiana Maryory Sánchez cometió un error en la salida del balón. La oportunidad no la desaprovechó la paraguaya Milagros Ortiz, quien recibió el esférico y sacó un magistral disparo elevado para firmar el ansiado tanto del triunfo y desatar la euforia franjeada.

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Las semifinales en el horizonte

Con el boleto a la siguiente fase asegurado, Olimpia ya conoce el contexto de su próxima prueba de fuego, que se disputará el próximo miércoles. El cuadro paraguayo deberá esperar al ganador del duelo de este domingo entre el brasileño Cruzeiro y su compatriota Libertad para definir a su rival en la semifinal.

Del otro lado del cuadro continental, la otra llave por el título enfrentará al campeón defensor, el brasileño Corinthians, frente al colombiano Independiente Santa Fe.

Ficha técnica del partido

Estadio: Independiente del Valle. Árbitra: Jennifer Canchingre (Ecuador). Asistentes: Viviana Segura (Ecuador) y Joselyn Romero (Ecuador). Cuarta árbitra: Adriana Farfán (Bolivia). VAR: Susana Corella (Ecuador). AVAR: Wilma Balderrama (Bolivia).

Deportivo Cali (0): Maryary Sánchez; Katherine Osorio, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza y Angie Salazar; Loren Sánchez (81’ Natalia Hernández), Zharick Montoya, María Morales (72’ Valeria Cárdenas) y Daniela Castellanos (63’ Eidy Ruiz); Melanin Aponzá e Ingrid Guerra (72’ Lorena Cobos). D.T.: Jhon Ortiz.

Olimpia (1): Luana Rodríguez; Nairelis Gutiérrez, María Segovia, Tania Riso y Fiorella Martínez; Mariana Pion (60’ Griselda Garay), Danna Garcete y Maite Mussi (79’ Ana Pereira); Pamela Villalba (79’ Carmen Cordero), Luján Ortiz y Erika Cartaman (70’ Micaela Valdez). D.T.: Diego Urán.

Gol: 90’+1’ Luján Ortiz (O). Amonestadas: 18’ Melanin Aponzá y 90’+6’ Katherine Osorio (DC); 90’+4’ Carmen Cordero (O).