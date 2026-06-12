Canadá y Bosnia-Herzegovina firman el primer empate del Mundial 2026

Después de la colorida ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Toronto, capital de la provincia de Ontario, vino el juego entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, por el Grupo B, que lo completan Qatar y Suiza. El agradable espectáculo arrojó el primer empate de la Copa del Mundo: 1-1.

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Los minutos de estudio pasaron y vinieron las emociones. El equipo norteamericano tuvo la primera gran ocasión de gol con un despeje central que le quedó a Jonathan David, cuyo remate resultó defectuoso y lo pudo controlar el portero Nikola Vasilj.

El que no falló fue el seleccionado europeo, que marcó tras un tiro de esquina y el doble cabezazo. “Peinada” de Kolasinac y concreción de Jovo Lukic para el efectivo puente aéreo.

El clima festivo promovido por los aficionados locales se aplacó en parte por el baldazo de agua fría que significó el tanto bosnio.

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El primer tiempo se cerró con el 68 por ciento de posesión del balón a favor de Canadá, que no encontró la forma de romper la férrea defensa rival. Es más, los datos estadísticos marcaron solo un disparo a arco en toda la etapa contra dos de Bosnia-Herzegovina.

La complementaria tuvo la misma tónica, con el dominio territorial de Canadá, sin la profundidad necesaria para llegar al gol, que de tanto insistir lo logró a través del atacante Cyle Larin, quien al recibir una asistencia de Promise David hizo el giro para establecer el 1-1.

En la segunda fecha, Canadá enfrentará el jueves 18 a Qatar en Vancouver, a las 19:00, hora paraguaya, en tanto que Bosnia-Herzegovina lidiará ese mismo día con Suiza, en Los Ángeles, a las 16:00.

Detalles del partido

Estadio: BMO Field, Toronto. Árbitro: Facundo Tello. Asistentes: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (argentinos). Cuarto árbitro: Khalid Al-Turais (saudí). VAR: Hernán Mastrángelo (argentino). AVAR: Antonio García (uruguayo). Soporte VAR: Tatiana Guzmán (nicaragüense).

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustaquio (90′ Jonathan Osorio), Ismael Kone, Liam Millar (61’ Jacob Shaffelburg); Jonathan David (61’ Promise David), Tani Oluwaseyi (76’ Cyle Larin) y Tajon Buchanan (61’ Ali Ahmed). D.T.: Jesse Marsch.

Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (84’ Dženis Burnić), Amar Dedic y Nikola Katic; Benjamin Tahirovic, Iván Basic (62’ Armin Gigović), Amar Memic (74’ Kerim-Sam Alajbegović), Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic (74’ Ivan Šunjić) y Jovo Lukic (62’ Samed Baždar). D.T.: Sergej Barbarez.

Goles: 21’ Jovo Lukic (BH) y 79’ Cyle Larin (C). Amonestados: 17’ Alistair Johnston y 53’ Luc De Fougerolles (C); 45’ Ermedin Demirovic, 45’ Jovo Lukic y 91′ Nikola Katic (BH). Tiros de esquina: Canadá 9-Bosnia-Herzegovina 4.