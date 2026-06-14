Alemania registra la primera goleada en el Mundial 2026

El juego entre Alemania y Curazao, en el inicio de las acciones del Mundial 2026 en el Grupo E, se presentaba como un enfrentamiento de David contra Goliat, expresión metafórica para describir el frente a frente de un poderoso contra un débil. Y se dio el abultado resultado de 7-1.

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No tardó en marcar el seleccionado europeo, con un disparo colocado de Felix Nmecha ante un toque corto de Florian Wirtz. Los caribeños quedaron parados, como “postes”.

La explosión de júbilo se dio con el empate de Curazao, concretado con un zurdazo Livano Comenencia que tuvo un ligero desvió que dejó sin chances al Manuel Neuer. El solo hecho de llegar al tanto significaba un triunfo para el modesto seleccionado, colmado de nacionalizados (25 de 26).

El sueño del equilibrio se prolongó más de lo esperado, hasta que un centro de Nathaniel Brown fue conectado con un frentazo por Nico Schlotterbeck para establecer el 2-1.

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En periodo de recuperación, Kai Havertz ejecutó un penal con categoría y amplió la ventaja alemana.

Apenas iniciada la complementaria, Jamal Musiala estableció la cuarta anotación con un tiro cruzado, luego del pase de Joshua Kimmich.

Apenas iniciada la complementaria, Jamal Musiala registró la cuarta anotación con un tiro oblicuo, luego del pase de Joshua Kimmich.

La quinta conversión de Die Mannschaft (El Equipo) fue de Nathaniel Brown, luego del pase al vacío de Kimmich. La sexta llegó a través de Deniz Undav, en un momento ya de paseo de la tetracampeona mundial, que estableció una clara diferencia, reflejada en el placar, a pesar del entusiasmo inicial de Curazao, que en el tramo final quedó sin respuestas.

Kai Havertz configuró su doblete y puso cifras definitivas a un choque sin equivalencias.

En la segunda fecha, Alemania enfrentará a Costa de Marfil el sábado 20, en Toronto (17:00, hora paraguaya), en tanto que Curazao lidiará ese mismo día con Ecuador, en Kansas (21:00).

Detalles del partidos

Estadio: NRG, Houston. Árbitro: Jalal Jayed. Asistentes: Zakadia Brinsi y Mostafa Akarkad (de Marruecos). Cuarto y quinto árbitros: Abongile Tom y Zakehele Siwela (Sudáfrica). VAR: Hamza El Fariq (Marruecos). AVAR: Nicolás Gallo (Colombia). Soporte VAR: Shaun Evans (Australia).

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (83’ Waldemar Anton), Jonathan Tah (73’Antonio Rüdiger), Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown (73’ David Raum); Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha (73’ Leon Goretzka); Leroy Sané, Florian Wirtz y Jamal Musiala (64’ Deniz Undav); Kai Havertz. D.T.: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo y Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen (ST Jeremy Antonisse), Tahith Chong (83’ Gervane Kastaneer), Juninho Bacuna; Jurgen Locadia (64’ Jearl Margaritha). D.T.: Dick Advocaat.

Goles: 6’ Felix Nmecha, 38’ Nico Schlotterbeck, 45’ (+4) y 88’ Kai Havertz, el primero de penal, 47’ Jamal Musiala, 68’ Nathaniel Brown y 78’ Deniz Undav (A); 21’ Livano Comenencia (C). Amonestados: No hubo. Tiros de esquina: Alemania 8-Curazao 1.