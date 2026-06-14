El Levi’s Stadium, una fortaleza de lujo para el sueño albirrojo ante Turquía

La cuenta regresiva ha llegado a su fin. Las miradas del fútbol paraguayo se centran este viernes 19 de junio en el estado de California, donde la Albirroja afrontará su segundo desafío en el Mundial 2026.

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El escenario no es uno cualquiera: el Levi’s Stadium, una joya de la ingeniería moderna y casa de los San Francisco 49ers de la NFL, se vestirá de gala para recibir el duelo decisivo ante Turquía, programado para las 20:00 (hora local), lo que significará la medianoche en suelo paraguayo.

Un coloso a la medida de una cita mundialista

El Levi’s Stadium, inaugurado en 2014, se ha consolidado como uno de los recintos más tecnológicos y funcionales de Estados Unidos. Para esta cita ecuménica, el estadio ha visto adaptado su nombre por requerimientos estrictos de la FIFA, siendo denominado oficialmente como el “Estadio de San Francisco” durante el torneo.

Ubicado estratégicamente en la ciudad de Santa Clara, el recinto goza de una conectividad privilegiada. En un punto positivo para la logística del equipo dirigido por el cuerpo técnico albirrojo, el estadio se encuentra a escasos 15 minutos del centro de San José, lugar donde la delegación paraguaya ha establecido su bunker de concentración. Esta cercanía permite que el operativo de traslado sea fluido, minimizando el desgaste físico antes de un partido que se prevé de alto voltaje.

Marea albirroja en California

Aunque el Levi’s Stadium cuenta con una imponente capacidad para 72.864 espectadores, el objetivo de Paraguay es que el “San Francisco Stadium” se sienta como el Defensores del Chaco.

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Según estimaciones de los organismos organizadores y grupos de hinchas organizados, se espera que cerca de 6.000 compatriotas se hagan sentir en las gradas, desafiando a una entusiasta comunidad turca en Estados Unidos que también promete llenar las tribunas.

Para el plantel paraguayo, el factor ambiental será clave. Tras el análisis de lo ocurrido en el debut, el equipo llega con la urgencia de sumar para no perder terreno en la fase de grupos. Enfrente, una selección de Turquía que destaca por su velocidad y despliegue físico, lo que obligará a la Albirroja a mantener una concentración táctica absoluta durante los 90 minutos.

El desafío futbolístico

El césped del Levi’s Stadium, reconocido por su calidad, será el tapiz donde Paraguay intentará imponer su estilo. La proximidad con el hotel de concentración en San José ha permitido que el equipo realice trabajos específicos en el campo antes de esta jornada, buscando adaptarse a las condiciones climáticas de una zona caracterizada por sus tardes cálidas y noches frescas.

Con la ilusión intacta y el apoyo de una de las hinchadas más pasionales del continente, la selección paraguaya se prepara para una cita que puede definir su destino en el Mundial 2026. La cita es este viernes: los tres puntos están en juego en Santa Clara, y todo Paraguay estará en vilo esperando el pitazo inicial.