Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del domingo 14 de junio

La actividad de la Copa del Mundo continúa este domingo con la disputa de la cuarta jornada de competición, un día clave que marcará el estreno de varias selecciones llamadas a ser protagonistas y que definirá los primeros movimientos en los Grupos E y F.

Alemania ante Curazao y Ecuador mide fuerzas con Costa de Marfil

La actividad del Grupo E comenzará a las 14:00 (hora local) en la ciudad de Houston, escenario donde la selección de Alemania hará su debut oficial frente al combinado de Curazao. El encuentro contará con la conducción arbitral del colegiado marroquí Jalal Jayed.

La acción de esta misma zona se reanudará en el turno vespertino. A partir de las 20:00, la ciudad de Filadelfia albergará el choque entre las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador, un duelo de pronóstico reservado que será arbitrado por el colegiado inglés Michael Oliver.

Países Bajos y Japón protagonizan el duelo de la jornada

El Grupo F también se pondrá en marcha este domingo con dos compromisos de alto nivel. El primero de ellos se disputará a las 17:00 en la sede de Dallas, donde Países Bajos y Japón protagonizarán uno de los lances más atractivos y esperados de la primera fase. El arbitraje de este encuentro estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath.

La jornada dominical de la Copa del Mundo concluirá en territorio mexicano. A las 23:00, las selecciones de Suecia y Túnez se enfrentarán en la ciudad de Monterrey, en un compromiso que contará con la dirección arbitral del argentino Yael Falcón Pérez.

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Cronograma de partidos

14:00 — Alemania vs. Curazao (Grupo E, Houston)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Transmisión: El Trece / GEN

17:00 — Países Bajos vs. Japón (Grupo F, Dallas)

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Transmisión: El Trece / GEN

20:00 — Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E, Filadelfia)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Transmisión: Unicanal

23:00 — Suecia vs. Túnez (Grupo F, Monterrey)

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Transmisión: El Trece / GEN

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece