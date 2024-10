Víctor Bernay: “No estoy resignado, estoy enojado porque dejamos dos puntos muy importantes”

Nacional igualó con Sportivo Luqueño en el cierre de la fecha 16 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo y perdió otros dos puntos en la pelea por el título. “Para poder campeonar estos partidos se deben ganar y por eso considero que dejamos dos puntos muy importantes porque después jugaban el tercero con el primero”, expresó Víctor Bernay en conferencia.

“Nosotros podíamos sacar algún beneficio o fruto, pero no se pudo. Nos quedamos en un tercer lugar y nos estamos distanciando del líder. El juego estaba favorable, lamentablemente no pudimos cerrar los goles y después por el error grave nos cuesta ponernos en el partido”, añadió el técnico argentino tras el 2-2 en el estadio Conmebol de la ciudad de Luque.

“Seis puntos es una brecha difícil”

“Considero que estar a seis puntos es una brecha difícil, nada es imposible, pero hay que combatir y ser competitivos hasta la última fecha. Nosotros debíamos triunfar para seguir acomodándonos en la tabla. La entrega debe ser total el día viernes, tenemos que volver a sumar a de tres. Sin desestimar la oportunidad, pero hoy está mas difícil que antes”, añadió el entrenador.

Bernay reconoció estar “enojado” por el resultado. “No estoy resignado, estoy enojado con el equipo. Ayer (domingo) consideré que no fue un buen entrenamiento y lo hablé con los muchachos. Resignado jamás, pero hay que competir siempre. Está más difícil, pero no está imposible. Si tenemos aspiraciones serias de campeonato no podemos cometer errores infantiles”, finalizó.