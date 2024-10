Santiago Rojas y ¿un mensaje para la selección de Paraguay?

Santiago Rojas atajó un penal clave para el triunfo y clasificación de Nacional a las semifinales de la Copa Paraguay 2024. El portero desvió un remate de Derlis González cuando el encuentro estaba 1-0 a quince minutos del final. Siete después, Fabián Franco aumentó el marcador y sentenció el 2-0 para la victoria del Tricolor sobre el Decano en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Rojas fue elegido la figura de la serie y conversó con Tigo Sports posterior al duelo. El guardameta de 28 años analizó el resultado, apuntó a la pelea por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo (a 6 puntos de Olimpia) y lanzó un mensaje en el cierre de una respuesta, en la que señaló “la madurez” con la que regresó de la experiencia en el Atlético Nacional de Colombia.

El ex Tigre vistió la camiseta del Verdolaga, pero ni siquiera cumplió el tiempo de contrato, rescindiendo por malos rendimiento, que incluyó la eliminación de la Copa Libertadores frente al Albo, entonces dirigido por Juan Pablo Pumpido. “Me agarró para madurar más lo que me pasó en el primer semestre. Uno va al exterior para triunfar, no se me dio a mí”, comenzó.

“Lo que hago se está valorando muy poco”

“Vine con mucha madurez, superé muchas cosas. También agradecerle a la gente de Nacional que me dio la oportunidad para seguir reafirmando lo que estoy haciendo porque se está valorando muy poco”, tiró Rojas, al parecer con la selección de Paraguay como destinatario. Desde el combo de noviembre, con Daniel Garnero como DT, el portero no es citado a la Albirroja.