Julio César Cáceres probó a Richard Ortiz en la zaga central de Olimpia

Olimpia recibirá el domingo a Guaireña en el cierre de la quinta jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. A dos días del partido, Julio César Cáceres aún tiene dudas para definir la zaga central. Mientras el resto de la formación estaría confirmada, con la vuelta de Víctor Salazar al lateral derecho, el DT debe decidir quién reemplazará a Mateo Gamarra.

Lea más: Jhohan Romaña está habilitado: ¿debutará contra Guaireña?

Gamarra fue expulsado contra Sportivo Trinidense con roja directa y no estará a disposición por los próximos dos encuentros, incluyendo el superclásico con Cerro Porteño. En el plantel, los sustitutos naturales son Luis Zárate, Antolín Alcaraz y también Jhohan Romaña, quien está habilitado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), pero físicamente aún no estaría disponible.

Y a pesar de tener a Zárate y a Alcaraz, el Emperador tiene a un tercero, que no es de oficio, pero que no desconoce de jugar como defensor: Richard Ortiz. Actualmente suplente, el experimentado volante de 32 años fue probado por el entrenador para acompañar a Junior Barreto, manteniendo al ex General Caballero de Juan León Mallorquín en la zona derecha.

Lea más: Pedro Balotta: “Bruera me parece una gran incorporación”

Cáceres tiene dos días (este viernes y el sábado) para elegir al sustituto de Gamarra y completar la última línea, que hasta podría sumar a Iván Torres por Facundo Zabala en el lateral izquierdo. El resto, es el mismo que cayó 3-1 ante el Triki: Gastón Olveira, Junior Barreto, Fernando Cardozo, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Fernández; Derlis González y Facundo Bruera.