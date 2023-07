“Una tarde mala, no se rescata nada porque jugamos mal”

Olimpia recibió otro duro golpe en el inicio de la segunda parte de la temporada. El Decano quedó eliminado de la Copa Paraguay 2023 en el debut y contra un rival de la segunda categoría del fútbol paraguayo. El Franjeado, que empató 0-0 en los 90 minutos, perdió 7-6 con el Sportivo San Lorenzo de la División Intermedia y dijo adiós al certamen nacional en la Fase 3.

Así como en las derrotas ante Tacuary y Resistencia por el torneo Clausura 2023, el entrenador Diego Aguirre fue autocrítico y muy contundente en las declaraciones. “No se rescata nada, una tarde muy mala, no se rescata nada porque jugamos mal. Esperábamos otra cosa que no pasó. No nos queda otra que recibir las criticas merecidas y seguir para adelante”, arrancó.

El DT no encuentra respuestas a cómo pasaron de golear 4-1 a Melgar por la Copa Libertadores a caer 2-1 y 3-2 ante equipos que están en zona de descenso y no poder convertir, jugando con titulares, contra el Rayadito. “Parece dos equipos distintos y somos los mismos. Pasaron veinte días de ese partido. No puedo responder porque no tengo razones para justificar”, puntualizó.

Diego Aguirre no renunciará a técnico de Olimpia

Por otra parte, Aguirre aseguró que no piensa renunciar. “No es momento de abandonar el barco. Lejos de eso. Hay cosas cosas muy importantes por delante”, comentó el charrúa, haciendo referencia a los octavos de final del certamen continental contra el Flamengo. La ida será el jueves 3 de agosto, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, mientras que la vuelta, el jueves 10.