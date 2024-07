“Murió el futsal”: El mensaje de Afemec antes del 6-1 a Olimpia

Afemec había clasificado el sábado 6 de julio a la final de la Liga Premium 2024 de Futsal FIFA, pero un reclamo de Olimpia, que protestó la invalidación de un gol, llevó al Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a anular el partido, que había terminado 0-0. El organismo también resolvió que repetir el encuentro y suspender a los árbitros por seis meses.

Aunque tenían pensado no presentarse, los lambareños finalmente jugaron y no solo ganaron: golearon 6-1 y eliminaron otra vez al Decano. Ya antes del juego, el club había reclamado la decisión de la APF por medio de un comunicado. Pero no fue todo: los jugadores salieron a la pista del Comité Olímpico Paraguayo con una remera negra y el mensaje: “Murió el futsal”.

Afemec, a la final y a la Copa Libertadores 2025

Los dirigidos por Orlando Bordón, que habían ganado 3-2 el duelo de ida, sentenciaron la serie con un global 9-3 y clasificaron a la final del certamen de la Primera División. Además, lograron el segundo y último boleto a la Copa Libertadores 2025, que será en Asunción. Por su parte, la definición de la Liga Premium será frente Cerro Porteño, con fecha, hora y escenario a confirmar.