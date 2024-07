Gabriel ‘Loco’ González: “Me voy a candidatar a presidente de Olimpia”

Gabriel González reveló hoy al Cardinal Deportivo que tiene decidido ser candidato a presidente de Olimpia para las próximas elecciones. “Les voy a dar la primicia: me voy a interiorizar y me voy a candidatar para ser presidente del Olimpia”, expresó el histórico ex jugador del Decano. “Ayer tomé la decisión”, añadió el guaireño de 63 años.

“Si me van a apoyar las personas que corresponden, me voy a candidatar y voy a ser presidente del club”, aseguró González, quien fue campeón local e internacional con el Rey de Copas entre 1992 y 2000. “No soy socio, pero me valió muchísimos años de estar ahí. Me voy a poner a tono si es que reúno las condiciones”, mencionó el ‘Loco’ a la 730 AM.

“En las próximas elecciones me voy a candidatar para ser presidente de Olimpia. Se va a acabar la joda si yo soy presidente, el Olimpia es muy grande para andar jodiendo”, puntualizó Gabriel González. “Voy a seguir el camino que el gran Osvaldo Domínguez Dibb nos mostró”, cerró el ganador de la Copa Libertadores, la Supercopa y la Recopa en 1990 con el Franjeado.