Rodrigo Nogués respondió a los hinchas de Olimpia: “Si piensan que voy a decir groserías, yo no haré eso porque no es mi estilo”

Olimpia había empezado el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo con un polémico empate 1-1 vs. Guaraní en Ciudad del Este. A los 88 minutos, Blas Romero sancionó un penal a través del VAR por mano de Junior Barreto. La jugada fue protestada en el Decano a pesar de que la Comisión de Árbitros, días más tardes, señalara que la decisión del árbitro “fue correcta”.

En la misma del clásico más añejo, el presidente del Franjeado reclamó la pena máxima en una publicación de X. “La falta de conceptos para utilizar el VAR y la incapacidad de los jueces nos PRIVARON de sumar los 3 puntos que merecimos. ¡Esto no puede volver a pasar!”, escribió Rodrigo Nogués, quien recibió cientos de criticas de los propios olimpistas.

Olimpia: El reclamo de Rodrigo Nogués en X

Este viernes, en entrevista con el Cardinal Deportivo, Nogués respondió a los hinchas. “Si la gente piensa que voy a salir a decir groserías, yo no voy a hacer eso, no es mi estilo, no soy así. Tampoco voy a entrar en un tema de circo para que la gente este contenta. Eso yo no lo voy a hacer. Creo que las cosas se logran de manera rebuscada y respetuosa con la gente”, expresó.

Rodrigo Nogués: “No correspondía que sea penal”

“Y dentro de eso haré voz de queja y lo hice por tuiter de manera personal y lo hicimos de manera institucional a través de una nota. Y me ratifico ahora, para nuestro entender dentro del departamento de inteligencia de Olimpia no correspondía que sea penal”, aseguró el titular del Rey de Copas, que también apuntó contra la adición de minutos que determinó Romero.

“No tuvo ningún sentido la adición que aplicó el referí. A lo mejor no íbamos a ganar, a lo mejor íbamos a perder también, pero tiene que hacer aplicar lo que tiene aplicar si hace el descuento. Después nos metieron once faltas en los últimos veinte minutos, de las cuales ves y siete a ocho faltas son cualquier cosa”, señaló Rodrigo Nogués en ABC Cardinal.