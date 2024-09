Brian Montenegro: regreso de titular, doblete y “creo que estoy mejor que antes”

Olimpia remontó y superó 4-3 a Sportivo Luqueño en un goleador regreso de Brian Montenegro. El atacante de 31 años arrancó de titular, marcó por duplicado y fue la figura de la victoria del Decano por la undécima fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El delantero no jugada desde el vamos y no marcaba por Liga desde la temporada 2023.

“Me siento muy bien, creo que estoy mejor que antes, pero esto se planificó y es el fruto del sacrificio de mucha gente”, contó Montenegro a Tigo Sports. “Tardé un montón, fue una lesión muy dura, pero son cosas que pasas. Volví a un noventa y nueve por ciento”, añadió el ex Nacional, que acabó disputando los noventa minutos en el Defensores del Chaco.

Brian Montenegro y el pacto con Martín Palermo

Montenegro reveló que la forma gradual del retorno después de la dura lesión de rodilla, sufrida el 29 de octubre de 2023, en el 0-0 con Cerro Porteño, fue pactada con Martín Palermo. “Habíamos arreglado con él y el cuerpo técnico llevar de a poco esto. Me tocó jugar en Reserva, teníamos una base que completar y después tuve unos minutos en Copa Paraguay”, contó.

“Hoy se me dio la oportunidad de volver a jugar de titular y es lo que siempre uno espera”, añadió Montenegro, quien reconoció que no esperaba regresar con gol. “No, la verdad que en este momento no, pero uno piensa estar entre los once. Tratamos de llevar a poco para no tener una recaída. Hoy estamos de vuelta con el triunfo, hace tres días nos tocó perder”, finalizó.

