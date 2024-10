“Si erra uno, no pasa nada”: Facundo Zabala y el penal fallado por Derlis González

Olimpia perdió 2-0 con Nacional y quedó eliminado de la Copa Paraguay 2024. El Decano tuvo la oportunidad de empatar el encuentro a los 75 minutos, con el partido 1-0, pero Derlis González desaprovechó un penal que fue desviado por Santiago Rojas. Siete después, Fabián Franco convirtió el segundo y sentenció la serie de los cuartos de final.

Derlis fue nuevamente el apuntado por los hinchas del Franjeado, que soñaban con celebrar dos títulos al finalizar la temporada. Posterior al duelo en Sajonia, Facundo Zabala defendió al atacante. “Son cosas que pasan, no solamente el que erró, también el arquero ataja, lamentablemente lo atajó. Hay que seguir adelante”, señaló el lateral argentino a Tigo Sports.

Facundo Zabala y “cuántos penales metió”

González todavía no recuperó el nivel después de la dura lesión de rodilla que sufrió en 2023 y que generó que este fuera de las canchas por mucho tiempo. Ahora, el ex Santos es suplente en la formación de Martín Palermo tanto en el torneo como en la Copa. Zabala minimizó la ejecución y finalizó diciendo que “cuántos penales metió, si erra uno no pasa nada”.

Facundo Zabala y la eliminación de Olimpia