Aarón Páez es el delantero que Olimpia negocia por la compra...

Olimpia tiene un acuerdo con Sportivo Ameliano para la adquisición de un porcentaje del pase de Hugo Javier Benítez. El canterano de Cerro Porteño está en los planes del técnico Martín Palermo aunque no fue titular en la segunda parte del año. Por lo tanto, el Decano asegura la continuidad del defensor y como parte de la negociación, incluyó a un futbolista: Aarón Páez.

Lea más: Olimpia comprará un porcentaje del pase de Hugo Javier Benítez

Páez solo disputó 4 partidos en el año: todos fueron en el mes de abril, durante el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo (0-0 vs. Sol de América, 2-1 vs. Tacuary, 0-1 vs. Nacional y 0-1 vs. Sportivo Ameliano). Además de militar en la Categoría Reserva, estuvo presente en la Copa Libertadores Sub 20, jugando 3 encuentros y convirtiendo 1 gol (2-0 vs. Águilas Doradas).

Héctor Melgarejo sobre la venta de Hugo Benítez

“Ya está más o menos cuadrado el tema de cómo se haría la negociación (…) Ya está el acuerdo. Faltan detalles no más ya para no decir la firma (..) Se puede incluir, el puesto sería delantero. No puedo decir el nombre porque no sé si Olimpia ya conversó con el futbolista”, manifestó Héctor Melgarejo al Cardinal Deportivo, hace un par de días, sobre la venta de Hugo Benítez.