Abel Hernández, ¿en el interés de Olimpia?

El secretario técnico de Olimpia, Juan Pablo Pumpido, se encuentra en tierras charrúas. El propósito central de esta visita es observar de cerca a varios jugadores que militan en el fútbol uruguayo que podrían sumarse a las filas del equipo para el siguiente ciclo deportivo, y coincidentemente con estas acciones de la cúpula dirigencial, surge el posible interés por el delantero uruguayo Abel Hernández, de 35 años.

Conocido como “La Joya”, el atacante vive un momento excepcional en Liverpool de Uruguay, registrando una impresionante marca de 22 goles en 33 partidos hasta la fecha, un número que lo posiciona como uno de los máximos artilleros del campeonato uruguayo.

El agente del jugador, Pablo Bentancur, aseguró la existencia de una propuesta. En declaraciones al medio uruguayo El Espectador Deportes, Bentancur aseguró que Olimpia presentó una oferta “muy importante” por Hernández. “Olimpia hizo una oferta muy importante por Abel. No la descarto y la estamos estudiando. Hay otra de Japón y él quiere ir, pero yo quiero que se quede cerca”, detalló el representante.

Bentancur también aprovechó para destacar la relación profesional que mantiene su agencia con el Decano, haciendo referencia a la reciente liquidación de una deuda previa con el jugador Diego Polenta. “Olimpia se hizo cargo, pagó. Ahora me hicieron una oferta muy importante por Abel, no la descarté, lo estamos conversando”, añadió.

Abel Hernández posee una vasta experiencia internacional, con pasos por ligas de prestigio como la Serie A de Italia, la Premier League de Inglaterra, además de haber militado en Rusia, Brasil y Argentina, antes de su actual y destacado presente en Uruguay.

En un frente paralelo, el flamante director deportivo, Aristides Masi, se encuentra actualmente en tierras trasandinas brindando apoyo a los futbolistas del club que están compitiendo en el Mundial Sub 20 de Chile con la selección paraguaya. La presencia de Masi podría resultar en novedades a su regreso, ya que se manejaría información sobre un posible “interés” de otras instituciones en Facundo Insfrán, Fabrizio Baruja y Tobías Morínigo, Tiago Caballero, los cuatro jugadores franjeados que están disputando el mundial de la categoría.