Olimpia: nueva y complicada parada para el Expreso

Tras el exitoso paso del fin de semana en el Defensores del Chaco, con clara victoria por 3-0 contra el hasta entonces puntero 2 de Mayo, Olimpia planifica el duelo de la decimosexta fecha del campeonato Clausura contra Sportivo Ameliano, fijado para el domingo a las 10:00.

Será la primera vez que el Expreso se presente en Villeta, en lo que se supone será una gran fiesta del fútbol en la compañía Naranjaisy de la Ciudad Industrial.

El plantel franjeado, al mando de Pablo “Vitamina” Sánchez, retoma las actividades este martes, en la Villa de Fernando de la Mora, luego del merecido descanso de dos jornadas para que los jugadores puedan compartir con sus familiares.

En principio se manejó la posibilidad de cambio de escenario del encuentro dominical contra la V azulada, pero las negociaciones no prosperaron.

El choque contra los “avícolas” del Amambay dejó como saldo negativo las lesiones musculares de Juan Ángel Vera y Juan Fernando Alfaro, quienes no solamente estarían al margen del enfrentamiento contra Ameliano, sino también fuera del clásico del 1 de noviembre frente a Cerro Porteño, en La Nueva Olla, a las 17:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la previa al lance con 2 de Mayo, el presidente de la institución del barrio Mariscal López, Rodrigo Nogués, entregó una camiseta encuadrada a Rodney Redes (26 años), por haber llegado al centenar de presentaciones con el más ganador de nuestro balompié, en dos etapas.

El extremo colmenense actuó como pieza de recambio y con su tanto el equipo pudo configurar la goleada sobre el Gallo norteño.