Entrenamiento a puertas abiertas en la Villa Olimpia

Para los periodistas que cubren el día a día de Olimpia, el hecho de ingresar a las instalaciones del búnker franjeado fue hasta una sorpresa, porque no es habitual.

La apertura se da por el excelente ambiente reinante en la Villa fernandina gracias a los buenos resultados que ubican al Expreso de Pablo “Vitamina” Sánchez al frente de la carrera por el título del Clausura 2026.

El Decano viene de una contundente victoria contra el entonces líder 2 de Mayo por 3-0. En condiciones normales, el orientador no debería cambiar el equipo, pero dos de los futbolistas que actuaron contra los “avícolas” están lesionados.

El marcador central Juan Ángel Vera y el volante de contención argentino Juan Fernando Alfaro presentan molestias musculares y no podrán participar del enfrentamiento del domingo contra el Sportivo Ameliano, a celebrarse en el estadio La Fortaleza de Villeta, a las 10:00.

La vacancia defensiva sería cubierta por Gustavo Vargas, mientras que por la plaza en la zona medular pugnan Richard Sánchez y Alex Franco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los demás sectores no se registrarían variantes, por lo que la base de la escuadra del más ganador la componen: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra (activó diferenciado por precaución) y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Richard Sánchez (o Alex Franco), Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Carlos Sebastián Ferreira y Gabriel Ávalos.