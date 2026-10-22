Olimpia vs. Cruzeiro: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Olimpia enfrenta hoy a Cruzeiro por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las campeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo juega por la clasificación a los cuartos de final: el partido arranca a las 21:00, hora de Paraguay, en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. Las Decanas dependen de sí para acceder a la próxima ronda del certamen continental.

Olimpia vs. Cruzeiro: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú : 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia : 20:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:00 horas

Estados Unidos - Este: 20:00 horas

Inglaterra: 01:00 horas

España: 02:00 horas

Bélgica: 02:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 02:00 horas

Olimpia vs. Cruzeiro: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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