Olimpia vs. Cruzeiro: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Olimpia enfrenta hoy a Cruzeiro por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las campeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo juega por la clasificación a los cuartos de final: el partido arranca a las 21:00, hora de Paraguay, en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. Las Decanas dependen de sí para acceder a la próxima ronda del certamen continental.
Olimpia vs. Cruzeiro: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 21:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- El Salvador: 18:00 horas
- México: 18:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 17:00 horas
- Estados Unidos - Este: 20:00 horas
- Inglaterra: 01:00 horas
- España: 02:00 horas
- Bélgica: 02:00 horas
- Marruecos: 00:00 horas
- Sudáfrica: 02:00 horas
Olimpia vs. Cruzeiro: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Youtube - Canal Conmebol Libertadores