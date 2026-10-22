Olimpia
22 de octubre de 2026 - 09:30

Olimpia vs. Cruzeiro: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores Femenina

Griselda Garay, jugadora de Olimpia, en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador.
Griselda Garay, jugadora de Olimpia, en el partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador.@ClubOlimpiaFeme

Olimpia enfrenta hoy a Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Olimpia enfrenta hoy a Cruzeiro por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las campeonas del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo juega por la clasificación a los cuartos de final: el partido arranca a las 21:00, hora de Paraguay, en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. Las Decanas dependen de sí para acceder a la próxima ronda del certamen continental.

Olimpia vs. Cruzeiro: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 21:00 horas
  • Argentina: 21:00 horas
  • Brasil: 21:00 horas
  • Uruguay: 21:00 horas
  • Chile: 20:00 horas
  • Ecuador: 19:00 horas
  • Colombia: 19:00 horas
  • Perú: 19:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas
  • Bolivia: 20:00 horas
  • El Salvador: 18:00 horas
  • México: 18:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 17:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 20:00 horas
  • Inglaterra: 01:00 horas
  • España: 02:00 horas
  • Bélgica: 02:00 horas
  • Marruecos: 00:00 horas
  • Sudáfrica: 02:00 horas

Olimpia vs. Cruzeiro: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Youtube - Canal Conmebol Libertadores