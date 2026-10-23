Olimpia: El rival y cuándo juega los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026

Olimpia clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las campeonas del Campeonato Anual 2026 del Fútbol Femenino paraguayo perdieron 3-0 con Cruzeiro en la última fecha de la fase de grupos y avanzaron como segundas del Grupo C: sumaron 4 puntos, a 5 unidades de las brasileñas y con 1 de ventaja sobre Liga de Quito, que goleó 6-0 a Bolívar.

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Las Decanas tienen rival confirmado para la serie de los cuatro mejores del certamen continental. Las dirigidas por Diego Urán, que habían igualado 2-2 con Bolívar en el debut y superado 1-0 a las ecuatorianas en la segunda fecha, enfrentarán a Deportivo Cali, que finalizó líder con 7 puntos en el Grupo D, en el que compartió con Libertad (clasificó segundo con 5).

¿Cuándo y a qué hora juega Olimpia los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026?

Olimpia y Deportivo Cali jugarán el domingo 25 de octubre, a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. Las vencedoras de la llave medirán en las semifinales a las ganadoras del enfrentamiento entre Cruzeiro vs Libertad, que también disputarán la ronda en el mismo día y escenario, pero a las 21:00.