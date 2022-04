Garcete, la anulación del gol y el rendimiento de “Resi”

“En el momento de la partida del pase estaba Palacios totalmente habilitado, después se mueve y el pie parecía un poco adelante, pero al momento del partir el pase, estaba habilitado. Hablamos después del partido con nuestra gente, este partido no teníamos que haber ganado, si no había VAR el primer gol iba a ser validado y no el segundo, no tenemos solución”, señaló Garcete a la 730 AM, ABC Cardinal.

Además, está de acuerdo con Roberto Torres que no tuvieron serenidad para ganar. “No tuvimos la serenidad para hacer pasar algunos minutos, quisimos jugar rápido, nos quedamos desprotegidos y nos hicieron el empate”.

Sobre los incidentes del final, señaló. “Estábamos bajando con la gente, nos insultaron bastante y hubo empujones que no pasaron a mayores. Se insultaban mutuamente en la preferencia, como en todas partes nos quieren achicar por el lugar donde está nuestro club y nuestra gente no aguanta mucho tiempo los insultos”.

Por último, afirmó que no les sorprende el andar de su equipo en el torneo. “No nos sorprende el andar de nuestro equipo porque se trabajó mucho desde noviembre, nos quedaron 13 o 14 jugadores de intermedia y trajimos refuerzos, está a la vista el trabajo del profesor y esta a la vista el trabajo”, concluyó.