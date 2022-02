Guillermo Barros Schelotto se hizo sentir incómodo en la rueda de prensa, y entre las pocas preguntas, en algún momento subió el tono de su voz. “No quiero hacer una crítica o un comentario acerca del proceso anterior, yo voy a hablar de mi análisis y de lo que a mí me tocó o me va a tocar jugar. El análisis que hago es que Brasil y Argentina están por encima de todos los equipos de Sudamérica por cantidad y calidad. Un cambio en ellos no refleja un cambio en el equipo, si no juega Neymar, juega Lucas Paquetá o Coutinho, las diferencias son mínimas de un jugador a otro”.

En cuanto a la consideración de la superioridad de las potencias sudamericanas, manifestó: “Está en nosotros reconocerlo, saberlo y de la única manera que nosotros podemos igualar ese nivel es dando lo máximo. Si no podemos jugarle, tenemos que correr y lo tenemos que tratar de llevar el partido a igualarlo. Sabiendo que son mejores, tenemos que ir nosotros hasta el mayor esfuerzo posible y tratar de igualarlos, porque nosotros aún reconociendo que son mejores, le queremos ganar o queremos ir a un mundial y Paraguay fue a un mundial y también se enfrentó con rivales que eran superiores, pero se logró armar un equipo, una forma de jugar a través del tiempo y logró imponerse o logró ir al mundial”.

Lo que espera de cara a lo que viene: “Lo que nosotros tenemos que lograr, yo hablo desde mi inicio de ciclo, eso es lo que vamos a hacer, vamos a construir un equipo para que Paraguay se sostenga a través de los años compitiendo contra los mejores, como lo puede hacer, sean jugadores del medio local o jugadores del exterior. Pero nosotros lo que tenemos que encontrar es un equipo que entienda que si no corremos, si no igualamos con la táctica, con la concentración, con la disciplina y lo demás, nos va a costar mucho igualar a los demás. En algún momento de la historia, Paraguay lo logró, hay que apuntar a eso, a volver a armar un equipo y a volver a lograrlo”.

Ensaya, pero no confirma el equipo

“El equipo lo tengo en la cabeza, lo entrenamos ayer, hoy y mañana lo vamos a definir previa a la charla”, fue la respuesta del técnico albirrojo, Guillermo Barros Schelotto, cuando se le consultó sobre la idea de la formación que arrancará el partido de esta noche.

La formación arrancó la práctica de ayer con variantes en la defensa, donde el fijo es Fabián Balbuena por el suspendido Gustavo Gómez. Los laterales fueron alternando, pero se apuntan Robert Rojas y David Martínez. En el medio, aparecieron como opciones Jorge Morel, Mathías Villasanti y Braian Samudio, y dejó ver que Miguel Almirón va por detrás de González.