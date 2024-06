Daniel Garnero: “Vi muchas cosas positivas, pero no lo quiero”

La selección paraguaya disputó el primero de los tres juegos de preparación con miras a la Copa América 2024: 0-0 con Perú en el estadio Monumental de Lima. Posterior al amistoso, Daniel Garnero analizó el rendimiento de la Albirroja y aunque mencionó que “me voy más que satisfecho”, el DT fue muy autocrítico y señaló que “no vi lo que quiero ver”.

“La verdad que vi muchas cosas positivas, pero obviamente no vi lo que quiero ver. Nos falta asociar un poco más, tener el control del juego, el poder llegar a terminar mejor las jugadas, pero dimos un paso adelante. Es el primer partido después de seis meses de no competir”, expresó el entrenador argentino, que no contó con los 27 convocados (5 quedaron en el CARDE).

“Me voy más que satisfecho si bien no fue un partido en el que pudimos generar muchas situaciones, que siempre será nuestra intención u objetivo. Pero hoy saque muchas cosas positivas”, puntualizó Garnero, que el martes 11 de junio volverá a probar al combinado nacional: a las 20:00, visitará a Chile en el estadio Nacional de la ciudad de Santiago.

Daniel Garnero y la Copa América 2024

“Pensamos mucho en la etapa preparatoria para la Copa América. Será un torneo muy difícil, nos tocó una zona muy complicada, que tenemos que estar muy bien de entrada para tener chances de seguir. Pensamos en eso”, señaló Garnero sobre la Copa América. Paraguay, integrante del Grupo D junto a Brasil, Colombia y Costa Rica, debutará el 24 de junio frente a los cafeteros.