Alex Arce, la otra novedad de Paraguay: “Algo único para mí”

Paraguay tiene sorpresas en la formación para el estreno en la Copa América 2024. El entrenador Daniel Garnero confirmó a Rodrigo Morínigo en el arco y a Alex Arce en el ataque. En el caso del delantero, es la segunda convocatoria a la Albirroja después de la Fecha FIFA de marzo (no hubo amistoso vs. Rusia por un atentado). Y este lunes, arranca de titular vs. Colombia en Houston.

“Esto representa algo único para mí, algo que siempre he soñado. Me está tocando, estoy contento por eso y voy a aprovechar al máximo, dando lo mejor de mí”, comentó Arce en una entrevista a @Albirroja. “La sensación es única. Mirando hacia atrás, hace tres o cuatro años, estaba jugando en el interior”, contó el carapegueño, que fue campeón con Sudamérica de Paraguarí en 2018.

Alex Arce, el paraguayo con más goles en el año

“Ahora estoy pasando este momento y me pone muy orgulloso por lo que he conseguido, siempre he trabajo muy duro y es gracias a eso que conseguí esta convocatoria y poder estar con la selección”, finalizó Arce, quien es el máximo artillero paraguayo en el extranjero en este 2024: suma 18 tantos entre Independiente Rivadavia de Argentina y Liga de Quito de Ecuador.